Наталья Могилевская в изысканном платье с глубоким декольте попозировала на фоне вечернего Киева

Красоту вечернего Киева Наталья Могилевская показала в своей недавней фотосессии. Фотографиями на фоне столицы исполнительница поделилась в своем Instagram.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На фото Могилевская покрасилась в черном изысканном платье с бисерной вышивкой и глубоким декольте. Образ дополнили длинные легкие локоны.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"А в Киеве осень...Моя любимая ласковая киевская осень", — добавила подпись к фото Могилевская.

Поклонники в комментариях отметили, что Могилевская выглядит очень красиво и увлеклись нарядами артистки.

Наталья, какая же вы красивая!

Вы будто светитесь изнутри.

Невероятно хороший образ! Вам подходит!

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская поделилась архивной фотографией Софии Ротару и показала, как выглядела она в молодости.

Читайте также: