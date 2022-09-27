Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Наталья Могилевская в изысканном платье с глубоким декольте попозировала на фоне вечернего Киева

Дата публикации
Просмотры
1143
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Наталья Могилевская в изысканном платье с глубоким декольте попозировала на фоне вечернего Киева

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками осенними фотографиями.

Красоту вечернего Киева Наталья Могилевская показала в своей недавней фотосессии. Фотографиями на фоне столицы исполнительница поделилась в своем Instagram.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На фото Могилевская покрасилась в черном изысканном платье с бисерной вышивкой и глубоким декольте. Образ дополнили длинные легкие локоны.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"А в Киеве осень...Моя любимая ласковая киевская осень", — добавила подпись к фото Могилевская.

Поклонники в комментариях отметили, что Могилевская выглядит очень красиво и увлеклись нарядами артистки.

  • Наталья, какая же вы красивая!
  • Вы будто светитесь изнутри.
  • Невероятно хороший образ! Вам подходит!
Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская поделилась архивной фотографией Софии Ротару и показала, как выглядела она в молодости.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация