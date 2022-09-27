Наталья Могилевская в изысканном платье с глубоким декольте попозировала на фоне вечернего Киева

Певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками осенними фотографиями.
Красоту вечернего Киева Наталья Могилевская показала в своей недавней фотосессии. Фотографиями на фоне столицы исполнительница поделилась в своем Instagram.
На фото Могилевская покрасилась в черном изысканном платье с бисерной вышивкой и глубоким декольте. Образ дополнили длинные легкие локоны.
"А в Киеве осень...Моя любимая ласковая киевская осень", — добавила подпись к фото Могилевская.
Поклонники в комментариях отметили, что Могилевская выглядит очень красиво и увлеклись нарядами артистки.
- Наталья, какая же вы красивая!
- Вы будто светитесь изнутри.
- Невероятно хороший образ! Вам подходит!
Ранее Наталья Могилевская поделилась архивной фотографией Софии Ротару и показала, как выглядела она в молодости.
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