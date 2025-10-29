ТСН в социальных сетях

Наталья Могилевская в новом клипе освободилась от абьюзивных отношений: "Теперь никакой драмы"

Артистка представила композицию "Бай Бай".

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская / © Пресс-служба Натальи Могилевской

Украинская певица Наталья Могилевская в новом клипе освободилась от унижений и абьюзивных отношений.

Артистка наконец-то порадовала поклонников новинкой. Исполнительница представила песню, которая получила название "Бай Бай". Эта композиция - это своеобразный гимн. В частности, она посвящается женщинам, которые освободились от унижений и абьюзивных отношений.

Кроме того, Наталья Могилевская уже и представила яркий клип на песню. На видео певица удивляла хореографией. Как комментирует исполнительница, она танцует сама и совсем этого не стесняется.

Наталья Могилевская / © Пресс-служба Натальи Могилевской

Наталья Могилевская / © Пресс-служба Натальи Могилевской

"Теперь никакой драмы, только позитив. Это история о женщине, которая танцует сама. И совсем этого не стесняется. Потому что стыд бывает только у испанцев", - комментирует исполнительница.

Пользователи просто засыпали Наталью Могилевскую комплиментами. Фанаты артистки отметили, что очень сильно радуются ее возвращению после паузы.

  • Наталья, вашу изысканность и фирменный стиль спутать невозможно!

  • Что это, как не возвращение легенды? Последние два трека на повторе!

  • Как можно быть одновременно такой смешной, красивой и стильной? Вы невероятная!

Уже 1 и 2 ноября песню "Бай Бай" можно будет услышать вживую во время юбилейных шоу Натальи Могилевской "Version 5.0" во Дворце "Украина".

Напомним, сейчас Наталья Могилевская находится во всеукраинском туре. Во время концерта в Полтаве артистка удивляла шпагатом в воздухе и колесом на сцене.

