Наталья Могилевская в новом клипе освободилась от абьюзивных отношений: "Теперь никакой драмы"
Артистка представила композицию "Бай Бай".
Украинская певица Наталья Могилевская в новом клипе освободилась от унижений и абьюзивных отношений.
Артистка наконец-то порадовала поклонников новинкой. Исполнительница представила песню, которая получила название "Бай Бай". Эта композиция - это своеобразный гимн. В частности, она посвящается женщинам, которые освободились от унижений и абьюзивных отношений.
Кроме того, Наталья Могилевская уже и представила яркий клип на песню. На видео певица удивляла хореографией. Как комментирует исполнительница, она танцует сама и совсем этого не стесняется.
"Теперь никакой драмы, только позитив. Это история о женщине, которая танцует сама. И совсем этого не стесняется. Потому что стыд бывает только у испанцев", - комментирует исполнительница.
Пользователи просто засыпали Наталью Могилевскую комплиментами. Фанаты артистки отметили, что очень сильно радуются ее возвращению после паузы.
Наталья, вашу изысканность и фирменный стиль спутать невозможно!
Что это, как не возвращение легенды? Последние два трека на повторе!
Как можно быть одновременно такой смешной, красивой и стильной? Вы невероятная!
Уже 1 и 2 ноября песню "Бай Бай" можно будет услышать вживую во время юбилейных шоу Натальи Могилевской "Version 5.0" во Дворце "Украина".
Напомним, сейчас Наталья Могилевская находится во всеукраинском туре. Во время концерта в Полтаве артистка удивляла шпагатом в воздухе и колесом на сцене.