Наталья Могилевская в платье с откровенным декольте похвасталась похудевшей фигурой

Наталья Могилевская в платье с откровенным декольте похвасталась похудевшей фигурой

Артистка поделилась новыми фотографиями.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время диеты, поделилась результатами своего похудения.

На странице в Instagram исполнительница опубликовала кадры, на которых предстает в черном платье с откровенным декольте и пикантным разрезом на бедре.

Наталья Могилевская в черном платье / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Ну что, похудела?» — поинтересовалась исполнительница в своих поклонников.

Похудевшая Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Фаны заметили, что исполнительница действительно похудела. Хотя отметили, что платье не слишком подчеркивает ее стройную фигуру:

Зачем такие плечи в платье делают? Они слишком грубо выглядят!

В этом наряде толком ничего не понятно

Конечно, похудела.

Напомним, Наталья Могилевская ведет борьбу с лишними килограммами. Артистка усовершенствует свою фигуру с помощью специальной программы питания.

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