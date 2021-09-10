Наталья Могилевская в платье с откровенным декольте похвасталась похудевшей фигурой

Артистка поделилась новыми фотографиями.
Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время диеты, поделилась результатами своего похудения.
На странице в Instagram исполнительница опубликовала кадры, на которых предстает в черном платье с откровенным декольте и пикантным разрезом на бедре.
«Ну что, похудела?» — поинтересовалась исполнительница в своих поклонников.
Фаны заметили, что исполнительница действительно похудела. Хотя отметили, что платье не слишком подчеркивает ее стройную фигуру:
- Зачем такие плечи в платье делают? Они слишком грубо выглядят!
- В этом наряде толком ничего не понятно
- Конечно, похудела.
Напомним, Наталья Могилевская ведет борьбу с лишними килограммами. Артистка усовершенствует свою фигуру с помощью специальной программы питания.