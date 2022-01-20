Наталья Могилевская в полосатом монокини похвасталась стройными ногами на снегу

Артистка позировала на заснеженной улице.

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников своими свежими красивыми фото.

Так, в фотоблоге исполнительница запостила несколько кадров, на которых предстает в ярком полосатом монокини. Съемку артистка устроила на улице не так давно, поскольку на фотографиях виднеется хорошая прослойка снега.

Как рассказала исполнительница, она находится в Днепре и очень этому радуется.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Пока все позируют в купальниках на зарубежных курортах, я остаюсь верна родному Днепру. И мне тепло, потому что меня согревают сердца моих сограждан", — написала Наталья.

Также Могилевская поделилась, действительно ли переохлаждение полезно для организма.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"После погружения в ледяную воду у человека учащается пульс и повышается артериальное давление, также сужаются сосуды, а организм вроде бы пронизывает током, поэтому человек чувствует себя свежо и бодро. Причина этих процессов – сильный стресс. Затем мы чувствуем удовольствие, прилив сил, энергию, холод уже совсем не чувствуется, а все благодаря эндорфинам, того же гормона радости. Такое сотрясение для всего организма заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме. Такое потрясающее состояние может сохраняться до 24 часов", — отметила артистка.

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