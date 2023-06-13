Наталья Могилевская в рубашке похвасталась стройными ножками на утреннем фото

Украинская певица Наталья Могилевская очаровала поклонников новой фотографией в соцсетях.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась утренним фото, на котором предстала в домашнем образе на кухне с чашкой кофе в руках. Могилевская позировала в белой рубашке, едва прикрывшей ее длинные и стройные ноги. Яркий макияж певица тоже успела сделать.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В подписи к фото Могилевская поделилась, что мечтает, чтобы у всех украинцев утро начиналось с хороших новостей и любимого напитка в уютной атмосфере. А также напомнила своим подписчикам, что сейчас некоторые хорошие новости, в том числе с фронта, нуждаются в тишине, чтобы не навредить нашим защитникам.

"Очень хочется, чтобы утро начиналось с любимого напитка и хороших новостей! А если вы о таких новостях знаете, то все молчим", — подписала фото исполнительница.

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