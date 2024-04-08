Наталья Могилевская в слезах шокировала, что пришлось пережить ее приемным дочерям во время войны

Украинская певица Наталья Могилевская шокировала, что во время полномасштабной войны пришлось пережить ее приемным дочерям.

Исполнительница стала героиней нового выпуска шоу "Пісня мого життя". На проекте артистка рассказала о дочерях. Могилевская подчеркнула, что всем поделиться не может, однако старшей девочке было очень тяжело. В частности, ей пришлось стать мамой для младшей сестренки, заботиться о ней, доставать еду и спасать жизнь, хотя она сама еще ребенок.

Наталья Могилевская / Фото: скриншот с видео

"Моя старшая дочь стала мамой для моей младшей. В определенный момент она взяла на себя всю эту ответственность взрослого человека, она спасала жизнь несколько раз младшей, когда они голодали, она находила пищу, кормила младшую, которой было всего полтора года", — шокировала артистка.

Наталья Могилевская со слезами на глазах рассказала, что сейчас они с возлюбленным делают все возможное, чтобы вернуть старшей дочери детство. Певица говорит, что пытается донести девочке, что о ней и ее сестре есть кому заботиться.

Наталья Могилевская / Фото: скриншот с видео

"Моя цель попытаться вернуть 10-летнему ребенку его детство. Сегодня очень трудно ему доказать, что мы с папой ее защитим, что ей не нужно волноваться за малышку, что есть кому волноваться за нее, а ты попробуй насладиться своим детством. Иногда я ее даже качаю на руках и говорю, что ты такая же малая как Сонька, только ножки длинные выросли! Но ведь ты такая же маленькая! И она очень плачет! Потому что для нее ощущение, что "я могу быть ребенком", оно настолько необычно, она настолько была очень напряженной!", — добавила артистка.

Исполнительница поделилась, что через два года у них с возлюбленным получилось подарить девочкам чувство безопасности. Кроме того, дети понимают, что их любят и заботятся о них.

Наталья Могилевская с приемными дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Через два года я могу рассказать, что это любящие, расслабленные дети, которым я говорю, что я хочу, чтобы вы были счастливы, но если вы даже не захотите чего-то делать, не будете самыми лучшими, знайте, я вас буду любить всегда! Просто за то, что вы есть!" – отметила исполнительница.

Напомним, недавно Наталья Могилевская рассказала, как воспитывает приемных дочерей. Артистка поделилась, какой подход использует в воспитании детей.

Смотрите премьеру "Пісні мого життя" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина"

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