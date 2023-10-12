Наталья Могилевская в юности и сейчас: как выглядела певица до популярности

Артистка уже 28 лет на сцене.
Украинская певица Наталья Могилевская уже много лет на сцене и стала одной из самых успешных артисток.
Творческий путь знаменитости был довольно нелегок. У певицы были свои взлеты и падения. Тем не менее, Могилевская уже 28 лет на сцене и выпустила за это время немало хитов, которые поют до сих пор.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядела Наталья Могилевская до популярности и как она изменилась с годами.
Певица в начале своей карьеры
Карьера исполнительницы началась в далеком 1995 году. Артистка приняла участие в фестивале "Червона рута", где получила диплом, а затем заняла первое место на фестивале "Славянский базар". Начинала свой творческий путь Наталья Могилевская под наставничеством продюсера Александра Ягольника. Кстати, настоящая фамилия исполнительницы Могила. Однако певица считала, что для сцены она звучить не очень, поэтому выбрала псевдоним Могилевская.
В сотрудничестве с продюсером артистка в 1997 году выпустила свой первый альбом, который получил название "Ла-ла-ла". Пластинка принесла исполнительнице безумную популярность, у нее был большой успех в продаже.
Отказ от продюсера, выпуск хитов и титул певицы года
В 1998 году Наталья Могилевская самостоятельно занялась своим продюсированием. Артистка выпустила альбом из собственных песен, который называется "Только я".
В 2000 году певица на музыкальной премии "Золотая Жар-птица" была признана певицей года, а ее композиция "Місяць" стала самой лучшей. В следующем году Наталья Могилевская снова стала лучшей певицей.
Карьера ведущей и музыкального продюсера
Знаменитость развивала не только певческую карьеру. Многие годы артистка была ведущей программы "Шанс". Шоу она вела в паре с Кузьмой Скрябиным, а их дуэт стал одним из самых узнаваемых.
Параллельно Могилевская продолжала выпускать композиции. В 2006 году вышел альбом исполнительницы "Відправила message", который стал одним из самых успешных в ее карьере.
Исполнительница также попробовала себя в роли музыкального продюсера. В частности, артистка бралась за продюсирование групп Real O, "ДиО.фильмы", певца Бориса Апреля и других. Со всеми ими исполнительница познакомилась на "Фабрике звезд".
В общем, исполнительница принимала участие во многих шоу. Она была тренером "Голосу країни. Діти", побеждала в "Танцах со звездами", была тренером "Лиги смеха", судьей шоу "Маскарад" и многое другое.
Как изменялась внешность исполнительницы и кардинальное похудение
Наталья Могилевская много экспериментировала со своим внешним видом. Как правило, эксперименты касались прически. Артистка ходила то с короткими волосами, то с кудрями, то с прямой прической.
Также артистка экспериментировала с цветом. Знаменитость красилась в рыжий цвет, была брюнеткой с темными волосами, была блондинкой. Сейчас артистка предпочтительно выбирает холодные оттенки.
Наиболее кардинальные изменение касалось веса исполнительницы. Артистка в свое время набрала лишние килограммы. Исполнительница занялась своей фигурой и кардинально похудела. Исполнительнице в этом помогли йога, спорт и правильное питание.
Личная жизнь Натальи Могилевской
Артистка была дважды замужем. Первым ее мужем стал бизнесмен Дмитрий Чалый. С ним артистка была в браке с 2004 года до 2005. Второй раз знаменитость вышла замуж в 2006 году за бизнесмена Егора Долина, но уже 2011 развелась.
Сейчас Наталья находится в отношениях с мужчиной, по имени Валентин. Знаменитость пока тщательно его скрывает. Артистка рассказывала, что много лет с ним знакома.
Наталья Могилевская сейчас
Во время полномасштабной войны знаменитость не уезжала из Киева. Артистка выпустила такие песни, как "Позивний", "Ми будемо стояти", "Я кажу НІ!", "Я вдома". Также знаменитость представила моноспектакль "Я вдома".
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