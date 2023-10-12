Наталья Могилевская в юности и сейчас: как выглядела певица до популярности

Украинская певица Наталья Могилевская уже много лет на сцене и стала одной из самых успешных артисток.

Творческий путь знаменитости был довольно нелегок. У певицы были свои взлеты и падения. Тем не менее, Могилевская уже 28 лет на сцене и выпустила за это время немало хитов, которые поют до сих пор.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как выглядела Наталья Могилевская до популярности и как она изменилась с годами.

Певица в начале своей карьеры

Карьера исполнительницы началась в далеком 1995 году. Артистка приняла участие в фестивале "Червона рута", где получила диплом, а затем заняла первое место на фестивале "Славянский базар". Начинала свой творческий путь Наталья Могилевская под наставничеством продюсера Александра Ягольника. Кстати, настоящая фамилия исполнительницы Могила. Однако певица считала, что для сцены она звучить не очень, поэтому выбрала псевдоним Могилевская.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В сотрудничестве с продюсером артистка в 1997 году выпустила свой первый альбом, который получил название "Ла-ла-ла". Пластинка принесла исполнительнице безумную популярность, у нее был большой успех в продаже.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отказ от продюсера, выпуск хитов и титул певицы года

В 1998 году Наталья Могилевская самостоятельно занялась своим продюсированием. Артистка выпустила альбом из собственных песен, который называется "Только я".

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В 2000 году певица на музыкальной премии "Золотая Жар-птица" была признана певицей года, а ее композиция "Місяць" стала самой лучшей. В следующем году Наталья Могилевская снова стала лучшей певицей.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Карьера ведущей и музыкального продюсера

Знаменитость развивала не только певческую карьеру. Многие годы артистка была ведущей программы "Шанс". Шоу она вела в паре с Кузьмой Скрябиным, а их дуэт стал одним из самых узнаваемых.

Параллельно Могилевская продолжала выпускать композиции. В 2006 году вышел альбом исполнительницы "Відправила message", который стал одним из самых успешных в ее карьере.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Исполнительница также попробовала себя в роли музыкального продюсера. В частности, артистка бралась за продюсирование групп Real O, "ДиО.фильмы", певца Бориса Апреля и других. Со всеми ими исполнительница познакомилась на "Фабрике звезд".

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В общем, исполнительница принимала участие во многих шоу. Она была тренером "Голосу країни. Діти", побеждала в "Танцах со звездами", была тренером "Лиги смеха", судьей шоу "Маскарад" и многое другое.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Как изменялась внешность исполнительницы и кардинальное похудение

Наталья Могилевская много экспериментировала со своим внешним видом. Как правило, эксперименты касались прически. Артистка ходила то с короткими волосами, то с кудрями, то с прямой прической.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также артистка экспериментировала с цветом. Знаменитость красилась в рыжий цвет, была брюнеткой с темными волосами, была блондинкой. Сейчас артистка предпочтительно выбирает холодные оттенки.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наиболее кардинальные изменение касалось веса исполнительницы. Артистка в свое время набрала лишние килограммы. Исполнительница занялась своей фигурой и кардинально похудела. Исполнительнице в этом помогли йога, спорт и правильное питание.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Личная жизнь Натальи Могилевской

Артистка была дважды замужем. Первым ее мужем стал бизнесмен Дмитрий Чалый. С ним артистка была в браке с 2004 года до 2005. Второй раз знаменитость вышла замуж в 2006 году за бизнесмена Егора Долина, но уже 2011 развелась.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сейчас Наталья находится в отношениях с мужчиной, по имени Валентин. Знаменитость пока тщательно его скрывает. Артистка рассказывала, что много лет с ним знакома.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская сейчас

Во время полномасштабной войны знаменитость не уезжала из Киева. Артистка выпустила такие песни, как "Позивний", "Ми будемо стояти", "Я кажу НІ!", "Я вдома". Также знаменитость представила моноспектакль "Я вдома".

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