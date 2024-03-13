Наталья Могилевская во время ракетных обстрелов Кривого Рога оказалась в эпицентре взрывов

Артистка приехала в город с концертом в рамках тура "Одне велике серце".

Украинская певица Наталья Могилевская во время ракетных обстрелов Кривого Рога оказалась рядом с местом, где раздались взрывы.

Артистка приехала в город, где 12 марта должна была дать концерт в рамках тура "Одне велике серце". Перед началом выступления в Кривом Роге раздались взрывы из-за ракетной российской атаки. Артистка записала видео вместе со своей командой, которые ждали отбоя воздушной тревоги. Наталья сообщила, что команда не начинает концерт.

"Мы в Кривом Роге, сейчас безумные взрывы. Мы не можем начать концерт. Я хочу передать всем поддержку, мы в коридоре", – сообщила Наталья.

Певица тогда еще не знала о попадании в жилые дома. Чтобы поднять дух команды и подписчиков, Могилевская спела одну из своих композиций. А потом размышляла, следует ли им спуститься в подвал.

Наталья Могилевская в Кривом Роге оказалась рядом с местом взрыва

После отбоя тревоги Могилевская начала концерт, но ей сообщили, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Узнав об ужасных новостях, певица остановила музыкальную программу и прибыла на место попадания, чтобы помочь жителям.

"Я остановила концерт и поехала спрашивать нужна ли моя помощь. Мы едины сейчас в этом горе! Я была на соседней улице и могла также оказаться на этом же месте!" – рассказала артистка.

Отметим, что 16 марта Наталья Могилевская представит большой сольный концерт "Одне велике серце" в столице на сцене концертного зала "Україна".

Напомним, что вечером, 12 марта, оккупанты ударили по многоэтажке в Кривом Роге. По состоянию на утро 13 марта в результате российских обстрелов до четырех возросло число погибших жителей города. За медицинской помощью обратились 44 человека. В больницах находятся 11 взрослых, из которых четверо в тяжелом состоянии, и девять детей — из них двое "тяжелых".

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