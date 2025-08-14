Наталья Могилевская восхитила фанатов украиноязычной версией своего старого хита "Полюби меня такой"

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская артистка Наталья Могилевская представила один из своих самых больших хитов "Полюби меня такой" на украинском языке.

До этого композиция была русскоязычной, сейчас же украинскую версию трека можно послушать на всех стриминговых площадках. Премьера клипа "Покохай мене таку" состоялась в четверг 14 августа. Композицию она выпустила к своему 50-летию.

"20 лет пою эту песню, а любить себя так и не научилась. Эта песня о том, что настоящая любовь начинается с принятия - когда тебя любят не за что-то, а просто так, какая ты есть. И сегодня эти слова ощущаются еще глубже", - отметила исполнительница под видео.

В клипе певица предстала в нескольких ярких образах якобы во время фотосессий. В то же время она снимает с себя ярлыки-стикеры с надписями "Злая", "Добра", "Несдержанная" и другими, тем самым выражая свою борьбу со стереотипами, которые ей навязали на протяжении карьеры.

Поклонники артистки высоко оценили такую версию песни:

Песня, которую люблю с детства, теперь еще и на родном языке! Спасибо, Наташа, невероятное наслаждение!!!

Невероятно красиво, новая версия песни уже нашла свое место в сердце.

Этот хит на украинском звучит очень классно, такое ощущение, что он всегда был таким!

