Наталья Могилевская восхитила фото, как 4-летнюю дочь в детский садик собирала

Украинская певица Наталья Могилевская показала редкий кадр с дочерью Софией.

Так, в своем фотоблоге Наталья поделилась, как утром дома собирала детей в школу и садик в День вышиванки. В частности, певица показала, как на праздник шла ее младшая дочь София. На изображении 4-летняя украиночка крепко обнимает звездную маму. Для столь важного дня исполнительница подобрала для Софии платье-вышиванку и сделала два хвостика. Сама Могилевская предстает в кадре улыбающейся и без капли макияжа в халате.

Наталья Могилевская с дочерью Софией / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Как мы собирались в садик на День вышиванки…", - подписала знаменитость.

Такое редкое фото с дочкой очень порадовало поклонников. Пользователи отметили, что артистке очень подходит материнство.

Без макияжа выглядишь прекрасно, Наташа. Какая необыкновенная ангельская красота... Будьте благословлены

Какое милое фото. У дочки очень красивое платье, а в Вашей улыбке столько тепла и любви

Наталья, какая вы молодчинка, ставшая мамой замечательных дочерей!

Повезло вашим деткам иметь такую маму

Напомним, недавно по случаю Дня вышиванки Мазур, Осадчая, Барбир и другие ведущие похвастались своими вышитыми рубашками и рассказали историю об их особом выборе.

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