Наталья Могилевская восхитила фото, как 4-летнюю дочь в детский садик собирала

Артистка показала Софию в платье-вышиванке.
Украинская певица Наталья Могилевская показала редкий кадр с дочерью Софией.
Так, в своем фотоблоге Наталья поделилась, как утром дома собирала детей в школу и садик в День вышиванки. В частности, певица показала, как на праздник шла ее младшая дочь София. На изображении 4-летняя украиночка крепко обнимает звездную маму. Для столь важного дня исполнительница подобрала для Софии платье-вышиванку и сделала два хвостика. Сама Могилевская предстает в кадре улыбающейся и без капли макияжа в халате.
"Как мы собирались в садик на День вышиванки…", - подписала знаменитость.
Такое редкое фото с дочкой очень порадовало поклонников. Пользователи отметили, что артистке очень подходит материнство.
- Без макияжа выглядишь прекрасно, Наташа. Какая необыкновенная ангельская красота... Будьте благословлены
- Какое милое фото. У дочки очень красивое платье, а в Вашей улыбке столько тепла и любви
- Наталья, какая вы молодчинка, ставшая мамой замечательных дочерей!
- Повезло вашим деткам иметь такую маму
Напомним, недавно по случаю Дня вышиванки Мазур, Осадчая, Барбир и другие ведущие похвастались своими вышитыми рубашками и рассказали историю об их особом выборе.
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