Наталья Могилевская восхитила кадрами с 4-летней дочерью и рассказала о пополнении в семье

Украинская певица Наталья Могилевская показалась с подросшей дочерью Софией и показала их неожиданное пополнение в семье.

Так, в фотоблоге артистка поделилась милыми кадрами, на которых дочь с любопытством рассматривает котят в коробке, а затем гладит их на траве в саду. По словам Натальи, восемь животных были брошены возле магазина. Она не могла остаться равнодушной и пообещала вместе со знакомыми временно позаботиться о маленьких пушистках, пока они не найдут свои новые семьи.

Наталья Могилевская с дочерью / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Кажется, я снова стала мамой. Восемь из десяти. Кто-то под супермаркетом оставил маленьких котят, восемь штучек. Мы сейчас ухаживаем за ними и ищем для них хорошую семью, их новый домик. Котята совсем маленькие, поэтому сейчас надо выкармливать их из пипетки специальной едой", – рассказала Могилевская.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В комментариях поддержали артистку и еще раз подчеркнули, что ей очень подходит материнство: "Наталья, Вы светитесь! Стала такая хорошенькая!", "Наталья, вы очень изменились в лучшую сторону".

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская рассказывала о своем муже и старшей дочери Мишель. Звезда поделилась, какими блюдами они чаще всего радуют большую семью.

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