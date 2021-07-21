Наталья Могилевская возмутила историей, как на нее намеренно пытался наехать автомобиль

Наталья Могилевская возмутила историей, как на нее намеренно пытался наехать автомобиль

Инцидент произошел на рынке в Киеве.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как чуть не попала под колеса машины.

На странице в Instagram исполнительница рассказала неприятную историю, которая произошла на днях на Троещинском рынке. По словам звезды, когда она направлялась к съемочной площадке, на нее намеренно пытался наехать автомобиль.

"Чтобы попугать. Предполагаю, что в состоянии раздражения на пешеходов, которые ходят с телегами и большими покупками. Все это происходило на оптовом рынке Троещины у входа на съемочную площадку. Вопрос: если ты хочешь спешить, зачем выбирать дорогу через оптовый рынок? Где всегда много людей, повозок, идет разгрузка и дорогу переходят покупатели", — написала Могилевская.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка также добавила, что сожалеет, что не запомнила номеров машины, чтобы привлечь водителя к ответственности.

В комментариях сторонники знаменитости поддержали кумира и поделились собственным опытом. Так, фаны писали, что также неоднократно оказывались в подобных ситуациях.

Бывало, сама живу на Троещине и тут такое бывает часто. Считаю, что таких людей надо привлекать к ответственности, потому что это не нормально

К большому сожалению, козлоты в Украине еще много!

Так раздражают водители такие, гоняют и потом аварии из-за них

Напомним, ранее неузнаваемая Могилевская без макияжа в бикини произвела фурор. Артистка показала, как проводит лето.

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