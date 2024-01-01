Наталья Могилевская впервые показала мужчину и раскрыла подробности усыновления дочек

Украинская певица Наталья Могилевская впервые показала своего возлюбленного по имени Валентин и раскрыла подробности усыновления детей.

В новогоднюю ночь певица ошеломила признанием, что стала мамой. В начале полномасштабной войны знаменитость удочерила двух сестричек: одной два года, а другой – 10. По словам артисты, девочки были очень сильно травмированы из-за российского вторжения в Украину. Певице понадобилось время, чтобы ее дочери адаптировались к новым условиям.

Наталья Могилевская с младшей дочерью / Фото: скриншот с видео

Дети были очень травмированы. Старшая девочка несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто крайне необходимо было время, чтобы адаптироваться в новую семью, чтобы мы могли прорасти друг друга. У меня младшая дочь первые полгода вообще не спала. Просто всю ночь руку держала на ней, чтобы она не плакала", — призналась исполнительница.

Наталья Могилевская с младшей дочерью / Фото: скриншот с видео

Решение об усыновлении Могилевская приняла вместе со своим возлюбленным, которого зовут Валентином.

Наталья Могилевская с мужчиной / Фото: скриншот с видео

"Это произошло в самом начале войны. Когда мы с моим мужем очень много ездили на фронт, в госпитали, в детдомы, к переселенцам. И вот этот весь ужас только-только произошел и мы приняли такое решение", — призналась артистка.

Наталья Могилевская с мужчиной / Фото: скриншот с видео

Кстати, своего возлюбленного знаменитость тщательно скрывает. Однако в сюжете ТСН исполнительница впервые показала его. Правда, лицо мужчины артистка не стала рассекречивать. Исполнительница показала, как они с возлюбленным танцевали, поэтому избранник Могилевской позировал перед камерой со спины.

Тайна Могилевской: певица стала мамой! Эксклюзивное интервью о материнстве

Напомним, в новогоднюю ночь Наталья Могилевская призналась, что удочерила двух девочек. Певица уже показывала фото дочерей и рассказывала, почему не спешит их рассекречивать.

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