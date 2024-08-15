Наталья Могилевская впервые полностью показала своего мужа и сделала ему особый подарок

Артистка сняла возлюбленного в своем клипе на новую песню.
Украинская певица Наталья Могилевская впервые полностью показала своего любимого мужа Валентина.
Сделала это исполнительница довольно в необычный способ. В частности, артистка выпустила новую песню, которая получила название "День народження кожен день". Трек вышел в свет после 49-летия Могилевской, которое она праздновала 2 августа.
Особого внимания заслуживает клип новой композиции, который практически полностью состоит из семейного архива певицы. В частности, там множество видео по празднованию дня рождения звезды. На кадрах исполнительница впервые полностью показала своего любимого мужа Валентина, а также там присутствовали и ее дочери – София и Мишель.
Кстати, песня оказалась особым подарку от Могилевской для ее избранника. Композицию певица посвятила возлюбленному Валентину.
Напомним, недавно Наталья Могилевская рассказывала о необычном увлечении 12-летней дочери. Также артистка рассекретила, какой особый подарок сделала для Мишель.
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