Наталья Могилевская впервые полностью показала своего мужа и сделала ему особый подарок

Украинская певица Наталья Могилевская впервые полностью показала своего любимого мужа Валентина.

Сделала это исполнительница довольно в необычный способ. В частности, артистка выпустила новую песню, которая получила название "День народження кожен день". Трек вышел в свет после 49-летия Могилевской, которое она праздновала 2 августа.

Особого внимания заслуживает клип новой композиции, который практически полностью состоит из семейного архива певицы. В частности, там множество видео по празднованию дня рождения звезды. На кадрах исполнительница впервые полностью показала своего любимого мужа Валентина, а также там присутствовали и ее дочери – София и Мишель.

Кстати, песня оказалась особым подарку от Могилевской для ее избранника. Композицию певица посвятила возлюбленному Валентину.

Напомним, недавно Наталья Могилевская рассказывала о необычном увлечении 12-летней дочери. Также артистка рассекретила, какой особый подарок сделала для Мишель.

Наталья Могилевская рассекретила неожиданный подарок для 12-летней дочери

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