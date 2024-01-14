Наталья Могилевская впервые прокомментировала хейт из-за усыновления двух детей

Украинская певица Наталья Могилевская после своего признания об усыновлении двух детей отреагировала на упреки хейтеров по поводу ее материнства.

В частности, некоторые поклонники Могилевской обвиняют артистку в чрезмерном пиаре после ее новости об усыновлении дочерей. После волны хейта, знаменитость решила ответить на похожие упреки в фотоблоге. Так, она заверила, что прошла долгий путь к принятию этого важного решения. И к тому же два года скрывала дочерей от лишних глаз. Наталья призналась, что это удивительно, что у пользователей появляются такие мысли.

Наталья Могилевская с дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Это странно слышать. Я оставила карьеру на пике успеха 10 лет назад и почти не выпускала песен и ничего не пиарила. Все понимали, что я одинока и езжу куда-то в Индию. А после того вернулась, усыновила двоих детей и два года это скрывала. Всегда найдутся те, кто видит мир через призму своих разочарований", - отметила Могилевская.

Также звезда честно ответила, что при адаптации к новой жизни ей было сложно. Но она успешно со всем справилась и в конце концов ее семья обрела гармонию.

"В начале было тяжело, но я училась, находила контакт и терпение. Всегда была равна в своей любви и поддержке. Постепенно дети расслабились и поверили в то, что они в безопасности, и что с ними будет все в порядке", - добавила певица.

Напомним, недавно за Наталью Могилевскую вступилась жена Остапчука Екатерина Полтавская. Блогерша резко ответила всем, кто упрекает артистку за усыновление двух дочерей.

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