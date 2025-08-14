Наталья Могилевская впервые за много лет снялась для обложки ELLE и удивила образом

Наталья Могилевская / © elle.ua

Украинская певица Наталья Могилевская в сдержанном образе и без яркого макияжа украсила обложку журнала ELLE.

Артистка недавно праздновала юбилей. Знаменитости исполнилось 50 лет. По случаю особой даты певица украсила digital-обложку журнала ELLE. Наталья Могилевская позировала для страниц глянца в довольно сдержанных образах. Также исполнительница отдала предпочтение неяркому макияжу и прическе без лишней помпезности.

Наталья Могилевская на страницах ELLE / © elle.ua

"50 - это вообще не про цифру в паспорте, а про настроение. Я не подвожу итоги, а наоборот - чувствую, что набираю скорость. Теперь не думаю "можно ли?", а спрашиваю себя: "Мне это действительно нужно?". В жизни у меня было несколько стартов с чистого листа. Я разрушала все и начинала заново - сильнее, мудрее", - делится опытом артистка.

Наталья Могилевская на страницах ELLE / © elle.ua

В новом выпуске исполнительница рассказала об изменениях в жизни. Артистка поделилась переломными моментами, которые пережила, как справляется с вниманием со стороны публики и, конечно же, о материнстве. Наталья Могилевская признается, что благодаря появлению детей много чего осознала. Певица начала больше прислушиваться к себе и людям. Также исполнительница научилась прощать и с пониманием относится ко многим вещам.

Наталья Могилевская на страницах ELLE / © elle.ua

"Дети воспитывают меня. С появлением детей я стала больше слушать себя и людей. Я научилась прощать, начала понимать, как зарождаются все наши страхи и ошибки. Какими бы идеальными ни были родители, дети все равно получат свои "травмы" и уроки", - призналась певица.

Наталья Могилевская на страницах ELLE / © elle.ua

Отметим, Наталья Могилевская впервые за много лет снялась для страниц ELLE. Последний раз артистка украшала обложку глянца в далеком 2009 году.

