Наталья Могилевская впервые за полтора года раскроет правду о личной жизни

31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина" начнется трансляция праздничного новогоднего выпуска "Вечернего Квартала", где среди приглашенных звезд будет выступать певица Наталья Могилевская.

Исполнительница заинтриговала, что сделает важное признание о личной жизни. Как рассказала артистка в сюжете ТСН, она более, чем полтора года держала это в тайне. Однако Могилевская уже не может скрывать важные перемены в личной жизни. Так что в новогоднем выпуске "Вечернего Квартала" певица раскроет правду о личной жизни.

Кадры со съемок "Вечернего Квартала" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я думаю, что пора сказать правду, потому что меня уже достают и папарацци какие-то. У меня получилось держать в секрете более, чем полтора года очень важные перемены в моей личной жизни, но я все расскажу 31 декабря под новогоднюю елочку", — призналась артистка.

В новогоднем выпуске "Вечернего Квартала" зрителей ждет еще много чего интересного. Артисты проекта будут радовать забавными пародиями. Евгений Кошевой сыграет мэра Киева Виталия Кличко и даже экзорциста. А вот юморист Юрий Великий порадует пародиями на Ирину Фарион и Николая Тищенко.

Кадры со съемок "Вечернего Квартала" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также "Вечерний Квартал" не обойдет вниманием скандал с ночным клубом, который работал во время комендантского часа. Кроме того, впервые в составе коллектива выступит юморист Ирина Гатун.

Среди приглашенных звезд выступят Тина Кароль, Наталья Могилевская, Артем Пивоваров, Pianoбой и другие.

Кадры со съемок "Вечернего Квартала" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Смотрите новогодний выпуск "Вечернего Квартала" 31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, что касается Натальи Могилевской, то в начале декабря ее застали в Киеве с ребенком, которому на вид два-три года. Девочка якобы называла исполнительницу мамой. Артистка тогда не комментировала эти новости. Вполне возможно, что в "Вечернем Квартале" Наталья Могилевская впервые признается, действительно ли стала мамой и что это за ребенок, с которым ее застали в Киеве.

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