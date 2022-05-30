Наталья Могилевская выпустила щемящий клип, который сняла в Бородянке, Буче и Ирпене – видео

Певица Наталья Могилевская представила музыкальную работу и клип "Я вдома".

Автором слов и музыки выступила харьковчанка Екатерина Офлиян. Эту композицию артистка спела на Международном благотворительном телемарафоне Save Ukraine — #StopWar.

"Я дома, несмотря на боль и усталость... Как от первых дней жизни, так и от первых дней войны, я была с тобой, мой Киев, пела тебе в метро, делала все возможное и невозможное, как и тысячи твоих женщин с тобой весь этот время. Мы сможем пережить эту войну, мы обязательно увидим парад победы на твоем Крещатике!" – прокомментировала певица.

Локациями нового клипа звезды стали места с трагической историей военных действий в Украине. Съемки прошли в Бородянке, Буче, Ирпене и в центре Киева.

Также Могилевская отметила, что очень многое выпало на судьбу украинской женщины – слезы, смерть, неописуемая боль, принятие очень непростых решений.

В комментариях пользователи поделились своими эмоциями от песни и видео.

Наталья, спасибо за прекрасную тематическую песню. Плачу… Мы обязательно победим! Украина превыше всего

Очень сильно, глубоко и до слез! Скорой победы нам! И быстрого возвращения в родные дома!

Сильная песня. Крик души

Заметим, что Могилевская с первого дня войны оставалась и находится в родном городе Киев. В это время певица обеспечивает всех, кто нуждается в гуманитарной помощи и поднимает моральный дух украинцев.

Когда настанет день – закончится война! Вакарчук и украинские артисты вместе исполнили хит

Напомним, Макс Барских выпустил душевную песню на украинском "Чекай меня". Трек довел фанов до слез.

Читайте также: