Наталья Могилевская высказалась о звездной болезни двух дочерей: "Есть серьезные ограничения"

Украинская певица Наталья Могилевская раскрыла методы воспитания детей.

В Telegram звезда призналась, что 4-летняя дочь Софийка и старшая 13-летняя Мишель не знают, что такое капризы. Наталья объяснила, что, несмотря на жизнь в звездной семье, девочек она воспитывает с пониманием, что такое деньги и как ими правильно распоряжаться. Поэтому звездная мама только на особые праздники радует дочерей подарками. И добавляет, что обычно они не слишком дорогие.

"Все спрашивают, нет ли у моих детей "звездной болезни". Ведь так много подарков и они живут в семье, которая имеет деньги. Во-первых, это относительно, потому что во время коронавируса и войны артисты совсем иначе начали жить. Но не в том дело. Действительно, очень огромное количество подарков передают детям на каждом концерте. У нас с этим очень строго. Я хочу, чтобы дети не были капризными. А четко знали, как прожить на небольшие деньги в месяц. Вот поверьте, я точно помню, как это. Я все умею делать", – рассказала Наталья.

Наталья Могилевская с дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Могилевская также отмечает, что учит Мишель и Софию заботиться о быте. Так что даже в юном возрасте девочки умеют делать все дела по дому. Но награду они все равно получают только на большие праздники.

"Поэтому они у меня и сами стирают, и готовить тоже умеют. Малая даже протирает тарелочки, умеет все складывать, одеваться сама. Пытается помогать во всех делах. В доме такие правила. У нас с подарками очень четко и скромно. И если дарят, то я откладываю. Для того, чтобы подарить их в день рождения или в новогоднюю ночь. Можно, но немного и не постоянно. При этом должен быть баланс. Дети знают, что если они попросят, то совсем не факт", – призналась артистка.

Наталья Могилевская с дочерью Софией / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Более того, исполнительница вспомнила, как ее старшая дочь в свое время не имела телефона. Все потому, что звездная мама считает это препятствием для учебы. И только со временем она подарила гаджет Мишель, перед тем установив строгие правила.

"У старшей дочери и телефона не было. Не потому, что мы не хотели, а просто, чтобы она училась. Сейчас уже подарили. Но там есть серьезные ограничения – больше, чем у других детей. С телефоном час или максимум два в день на выходные", — объяснила звезда.

Напомним, недавно Наталья Могилевская делилась планами на празднование Нового года в кругу семьи и что будет дарить близким.

Читайте также: