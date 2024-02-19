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Наталья Могилевская заинтриговала, вышла ли она замуж за мужчину, с которым воспитывает дочерей

Наталья Могилевская заинтриговала, вышла ли она замуж за мужчину, с которым воспитывает дочерей

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка поделилась подробностями личной жизни.

Украинская певица Наталья Могилевская заинтриговала, состоит ли она в официальном браке с мужем Валентином, которого тщательно скрывает от публики.

Так, 48-летняя артистка призналась, что с избранником она не собирается играть пышную свадьбу, ведь для них это не ко времени. Считает, что лучше отдать эти деньги на нужды украинской армии, что они и делают с возлюбленным, который к тому же активно занимается волонтерством:

Наталья Могилевская с мужем / © скриншот с видео
Наталья Могилевская с мужем / Фото: скриншот с видео

"Я считаю, что война – не очень актуальное время для свадьбы, праздника и других. Поэтому мы сосредоточились на отношениях, помощи украинцам, военным. И все лишние деньги мы точно будем тратить не на свадьбу, а на то, чтобы реально помочь украинцам справиться с ужасающей ситуацией", - рассказала знаменитость в программе "Люкс ФМ".

Кроме того, Наталья заинтриговала ответом на вопрос об официальной росписи в ЗАГСе с избранником. Певица, не привыкшая делиться своей личной жизнью, коротко прокомментировала: "А может быть, мы уже это сделали".

Напомним, недавно Наталья Могилевская похвасталась подарком от мужа и рассказала, сколько тратит средств на повседневную одежду.

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