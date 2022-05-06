Наталья Могилевская записала щемящий дуэт с "голосом ВСУ" — видео

Украинская певица Наталья Могилевская и военный Вооруженных сил Украины Юрий Городецкий, которого в Сети успели окрестить "голосом ВСУ", вместе исполнили переосмысленный хит певицы "Місяць".

Юрий Городецкий стал известен благодаря видео в социальных сетях, в которых он на передовой исполняет украинские песни. Несколько из них и увидела Наташа. Когда же натолкнулась на его исполнение #ЯКажуНіЖахливійЦійВійні — поняла, что должна с ним познакомиться.

"Когда я увидела видео, в котором он там, на линии огня, поет мою песню, то не смогла сдержать слез! Надеюсь, она придала ему сил и воодушевления. Большего счастья я бы для себя и не желала!" – прокомментировала Могилевская.

Ради этой творческой коллаборации Наталья приехала в воинскую часть, где сейчас ведет службу Юрий. Запись песни сделали на ближайшей к дислокации студии звукозаписи, а в лесу недалеко от размещения подразделения сняли видео.

Рядом с Юрием была и его жена Юлия: пара, к слову, неразлучна и на фронте и дает отпор врагу бок о бок. Они защищают спокойный сон всей Украины и двух своих детей, которых оставили с бабушкой ради борьбы за украинскую волю и мирное небо. Наталья была увлечена историей отношений супругов, и предложила Юлии также сняться в клипе.

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