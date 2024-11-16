Наталья Могилевская засветила интерьер своего дома и показала, как проходит ее утро

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с фанами своей ежедневной рутиной.

В фотоблоге артистка показалась в собственном доме и засветила спальню и детскую комнату двух дочерей. Так, каждое утро Наталья и ее дети просыпаются с живописным видом на Днепр.

Наталья Могилевская в собственном доме / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская в собственном доме / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица также показала свою просторную светлую кухню, объединенную с большим залом с обеденным столом. Она отметила, что именно там каждое ее утро начинается с полезных фрешей и соцсетей. В частности исполнительница посвящает время общению с фанами и пересматривает свои работы, чтобы понять реакцию.

Наталья Могилевская в собственном доме / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская в собственном доме / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская в собственном доме / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Среди утренних ритуалов Могилевской не только бытовые дела, но также забота о себе. Так, звезда показалась в ванне и продемонстрировала процесс мытья головы. К слову, ванная в доме артистки тоже довольно большая.

Наталья Могилевская в собственном доме / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская в собственном доме / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская в собственном доме / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Сладкое утро после спектакля. Обычные утренние дела и уход за волосами", — подписала кадры Наталья.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская презентовала новую эмоциональную песню о любви и просто покорила Сеть трогательными строчками.

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