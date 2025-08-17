ТСН в социальных сетях

Наталья Могилевская засветила лицо младшей 5-летней дочери

Также артистка показала, как проходит их утро.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Наталья Могилевская с дочерьми

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская засветила лицо младшей дочери.

Исполнительница воспитывает двух девочек - 6-летнюю Софию и 13-летнюю Мишель. Дочерей артистка тщательно скрывает от посторонних глаз, ведь желает их уберечь от публичности, когда они еще маленькие. Тем не менее, Наталья Могилевская засветила лицо младшей Софийки.

В частности, в своем Instagram певица показала, как проходит их утро. Артистка вместе с дочкой вышла на прогулку на свежем воздухе. Софийка, которая была одета в розовый костюм, каталась на велосипеде, а рядом с ней шла Наталья Могилевская. Когда артистка снимала видео, то и засветила лицо девочки.

Младшая дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Младшая дочь Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, во время полномасштабной войны в жизни Натальи Могилевской произошли кардинальные изменения. Исполнительница встретила любимого мужчину Валентина. В конце 2023 года артистка объявила, что стала мамой для двух девочек.

Напомним, недавно Наталья Могилевская приятно порадовала поклонников ее творчества. Артистка выпустила украиноязычную версию своего хита "Полюби меня такой".

