Наталья Могилевская засветила лицо младшей 5-летней дочери
Также артистка показала, как проходит их утро.
Украинская певица Наталья Могилевская засветила лицо младшей дочери.
Исполнительница воспитывает двух девочек - 6-летнюю Софию и 13-летнюю Мишель. Дочерей артистка тщательно скрывает от посторонних глаз, ведь желает их уберечь от публичности, когда они еще маленькие. Тем не менее, Наталья Могилевская засветила лицо младшей Софийки.
В частности, в своем Instagram певица показала, как проходит их утро. Артистка вместе с дочкой вышла на прогулку на свежем воздухе. Софийка, которая была одета в розовый костюм, каталась на велосипеде, а рядом с ней шла Наталья Могилевская. Когда артистка снимала видео, то и засветила лицо девочки.
Отметим, во время полномасштабной войны в жизни Натальи Могилевской произошли кардинальные изменения. Исполнительница встретила любимого мужчину Валентина. В конце 2023 года артистка объявила, что стала мамой для двух девочек.
Напомним, недавно Наталья Могилевская приятно порадовала поклонников ее творчества. Артистка выпустила украиноязычную версию своего хита "Полюби меня такой".