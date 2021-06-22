Наталья Мосейчук поделилась щемящими воспоминаниями об отце и показала особую фотографию

Звезда всегда плачет, когда вспоминает тот день.

Ведущая канала "1+1" Наталья Мосейчук ко Дню отца поделилась детскими воспоминаниями о папе Николае Федоровиче.

Знаменитость опубликовала поздравление на странице в Facebook и запостила два снимка. Один вместе с отцом успела сделать в день праздника — 20 июня.

facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

А вот второй, из семейного архива, сделал брат телеведущей Александр, когда ходил в 10 класс. С этим фото связана особая история семьи телеведущей. В тот день Николай Федорович — кадровый военный отправлялся в Афганистан.

facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

"Нашла это фото молодого и задумчивого отца (давно хотела именно с этого фото сделать его большой портрет) и вот пишу. Это последние минуты отца перед отъездом из Бердичева, где мы тогда жили, в Афганистан. Съехались родственники. Провожали. Натужно шутили. И все боялись. А то вдруг видимся в последний раз? Момент подловил брат десятиклассник, сфотографировал. Через мгновение отец уже садился в уазик, и я помню, как мама шептала: "Не оборачивайся!!! Тронешь — не оборачивайся!!! Плохая примета". А он обернулся. Да еще и через несколько минут вернулся, потому что забыл какие-то важные документы. Тогда он еще ничего не знал... Что подорвется на душманской мине под Джалалабадом. Что врачи будут настаивать на ампутации раздробленной ноги. Будут давать снотворное, а он не пил, чтобы не отрезали и дико мучался. 4 месяца в госпитале. Наконец-то весна. День, когда он должен вернуться! Мы с мамой выходим из подъезда, собираемся встречать поезд из Москвы. Нас видит сосед у старой пузатой Волги и говорит: "Разве так встречают героя??? А ну, поехали на базар за цветами!". Мы купили охапку длинных чернильных тюльпанов. Стоим. Поезд. Выходит папа. Я такое видела в кино о войне, когда возвращались фронтовики. Расстегнута шинель. В руке маленький военный чемоданчик, а во второй — палка. Неуклюжий, бледный с рассеянным взглядом. Так хотелось броситься ему на шею!" — вспомнила знаменитость.

Наталья Мосейчук призналась, что всегда плачет, когда вспоминает этот день и поблагодарила маму Анну Николаевну, что вдохновила и "подперла своей уверенностью" папу.

"Папа молодец. Пусть рожают его огурцы и помидоры. Пусть он радуется молодой картофелине и порядку в его" огородных войсках". Пусть даже ворчит на нас по делу и без. Дай Бог подольше. Любим тебя безумно, па" — пожелала Наталья Мосейчук отцу.

Наталья Мосейчук с мамой и отцом / facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

Публикации на страницах Натальи и канала "1+1" суммарно собрали более 15 000 лайков. Пользователи из Львова, Белой Церкви, Одессы, Симферополя, Глобино, Ровно, Ужгорода — медики, учителя, воины АТО поздравили в комментариях родителей, рассказывали свои семейные истории и благодарили за трогательные слова.

Наталья, вы очень похожа на своего отца, такая мужественная, честная, откровенная

Здоровья и долголетия!!! Любви детей и внуков. Очень трогательный рассказ...

Так искренне! Трогательно! Вы молодец! Дай Бог всем родителям жить подольше и радовать детей и внуков! Это прекрасно, когда на праздники есть кого поздравить и кому сделать подарок. Долгих лет всем родителям

Читать без слез невозможно, знаю об аде Афганской войны у меня там погиб муж. Ваш отец действительно Герой!!! Человечность и отвага у вас от отца, здоровья вам всем, многая лета, добра, мира и Божьей милости!!!

Напомним, ранее Ирина Федишин рассказала, чему научил ее отец и чем она ему обязана. Певица поздравила близкого человека с праздником.

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