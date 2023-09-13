Наталья Мосейчук показала, как Галкин и Пугачева убегали от нее в Юрмале

Ведущая Наталья Мосейчук на своем YouTube-канале разместила анонс интервью с известной латвийской певицей Лаймой Вайкуле, которое выйдет уже в эту пятницу, 15 сентября.

Недавно Мосейчук была в Юрмале, куда они со съемочной группой приехали сразу после работы на саммите НАТО в Литве, чтобы пообщаться с Вайкуле. Прогуливаясь по городу, Мосейчук с командой неожиданно встретила звездных супругов Максима Галкина и Аллу Пугачеву с 9-летним сыном Гарри. Они шли по соседней улице.

Наталья Мосейчук встретила Галкина и Пугачеву в Юрмале

"Мы поздоровались с ними. Попросили об интервью Максима. Они сказали, что подумают, но пока они не дают интервью. Мы представились, что мы из Украины", – рассказала Мосейчук с коллегами о встрече с Галкиным и Пугачевой.

Наталья Мосейчук встретила Галкина и Пугачеву в Юрмале

Судя по видео, которое появилось на YouTube-канале Мосейчук, Галкин и Пугачева пытались вежливо ответить, однако, увидев камеру, ускорили темп и ушли как можно скорее.

Наталья Мосейчук встретила Галкина и Пугачеву в Юрмале

"Просто когда семья высказала такую свою позицию в отношении Украины. Своим отъездом из России они ее продемонстрировали, то как-то не хочется вмешиваться в их жизнь, влезать в их личное пространство. Подставлять им камеру или микрофон. Мы с большим уважением отнеслись к этим людям. Потому что для них это уже их гражданская смелость уехать из того кодла, в котором они жили. У них непростые времена, они получают кучу хейта. Они все равно рискуют. Мы знаем, что такие режимы, как советский, или нынешний русский они не прощают таких поступков. У них двое детей...", – объяснила Мосейчук.

Наталья Мосейчук встретила Галкина и Пугачеву в Юрмале

Как известно, с началом полномасштабной войны Максим Галкин открыто поддержал Украину и осудил кровавую политику Путина. Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и 9-летними детьми выехали из РФ сначала в Израиль, а сейчас находятся в Юрмале.

Галкин освещает кровавые преступления российских окупантов на украинской земле в своем Instagram. В частности, месяц назад шоумен рассказал в фотоблоге о российской ракете, попавшей по центру Чернигова. Галкин написал о 6-летней Софийке, погибшей в результате ракетных обстрелов центра города.

Читайте также: