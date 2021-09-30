Наталья Мосейчук показала, как проводит время с мужем и сыновьями и назвала мечту своей семьи

Наталья Мосейчук показала, как проводит время с мужем и сыновьями и назвала мечту своей семьи

Также телеведущая показала урожай помидоров с собственной грядки.

Известная телеведущая 1+1 и куратор проекта "Право на освіту" Наталья Мосейчук, которую миллионы зрителей привыкли видеть в студии и на событиях, показала себя домашней в кругу родных в выходной день.

О принципах семейной демократии и право на детство, как родные относятся к напряженному графику и большой мечте всей семьи знаменитость эксклюзивно рассказала в сюжете ЖВЛ.

Наталья Мосейчук с мужем / скриншот с видео

Муж Натальи Илья Иванович, именно так в шутку и с любовью называет любимого телеведущая, признался, что дома она нежная и заботливая. А стресс Наталья снимает на небольшой грядке, которую собственноручно сделала во дворе.

скриншот с видео

Несколько фруктовых деревьев, декоративные кусты и розы, мята, которую подарили ученики Школи Супергероїв - маленькие пациенты Охматдета города Киева, малина и зелень. Сейчас, после тяжелого рабочего дня телезвезда «заземляется» на помидорах ее любимого сорта "сливка" - летом ухаживала и поливала каждый день после работы, а сейчас собирает урожай, которым лакомится вся семья.

скриншот с видео

Илья Иванович из Киева, Наталья — из Житомирщины. Познакомились, когда телеведущая уже стала известной на всю страну, но публичность Натальи никогда не препятствовала их отношениям. Супруги признаются, что единственным поводом для споров в семье остается воспитание младшего 12-летнего сына Матвея. Мосейчук настаивает на насыщенном графике, а вот муж желает для сына больше свободы. И здесь в семейных дискуссиях побеждает Илья Иванович.

"Мне кажется, что папа больше знает о воспитании мальчиков, потому что и сам когда-то был мальчиком", — рассказывает Наталья. А муж о воспитании сыновей добавляет: "У нас демократическая семья, потому что мы спрашиваем мнение наших детей. Нет такого, чтобы мы их заставляли что-то делать".

Наталья Мосейчук с мужем и сыновьями / пресслужба каналу "1+1"

В вопросе общения с детьми семья единодушна — главный секрет: любить.

"В отличие от Матвея, старший был всегда подконтрольной ребенком в обучении. До 9 класса мы вместе делали домашние задания", — вспоминает Мосейчук и добавляет, что теперь с младшим все иначе: может поругать его только за беспорядок в тетрадях. "Я его спрашиваю: "Как ты так можешь? Это же тетрадь!". Но у него нет боязни, он правильно считает, но оформить все красиво — это для него нереально", — поделилась Мосейчук.

Наталья Мосейчук с младшим сыном / скриншот с видео

Сейчас старший сын Антон учится в Германии и уже заканчивает магистратуру. Мама не скрывает - скучает по сыну, всегда ждет старшего брата и младший Матвей. В этом году Антону удалось сделать брату долгожданный подарок ко дню рождения - прилететь и поздравить лично.

Наталья Мосейчук с сыновьями / пресслужба каналу "1+1"

Наталья с мужем смотрят в одну сторону и им всегда есть о чем поговорить. Он - человек с аналитическим складом ума, она - гуманитарий. Разные, но стали родными, это настоящая любовь. О секрете счастливого брака супруги говорят: «Мы друзья. Мы любим, и мы счастливы».

Наталья Мосейчук с мужем / пресслужба каналу "1+1"

А еще Илья Иванович признается, что старается не смотреть программы, которые ведет его известная жена, волнуется и переживает за Наталью. И просит ее быть в эфире больше модератором, чем стороной конфликта. И никогда не ревнует к работе, потому что понимает ее увлечение новостями и восхищается преданностью зрителям, тому как многим она помогла.

"Конечно, я хочу, чтобы жена приходила домой раньше. Но если ТСН начинается в 19:30, тогда как она может в это время быть дома?", — отметил Илья Иванович.

Наталья Мосейчук / скриншот с видео

В семье Натальи много дел и свершений, которые они планируют воплотить в жизнь, и самое главное, о чем мечтают и обсуждают дома вместе — это о мире в Украине.

Все выпуски ЖВЛ смотрите на 1+1 video.

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