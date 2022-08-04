Наталья Мосейчук со слезами на глазах рассказала об отце-военном, который был ранен в Афганистане

Наталья Мосейчук воспитывалась в семье в переездах, потому что папа – военный, а мама – учительница. Ее детские годы пришлись на обучение в школе в Венгрии. Затем семья переехала в Житомирскую область. И дальше в Киев. Когда затронули эту тему, то о родном человеке Наталья говорила с комом в горле и со слезами на глазах. "В детстве связь с отцом у меня всегда была крепкая. Я была, конечно, папана дочь. Мне его очень не хватало".

Наталья Мосейчук и Рамина Эсхакзай / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Отцу Наталии, Николаю Федоровичу, 81 год. В 1983 году он воевал в Афганистане, в самой опасной точке, в Кандагаре. Телеведущая поделилась семейными воспоминаниями:

"Папа говорил, что тогда жизнь военных не стоила много. Тогда больше стоили танки. Рассказал историю, когда танк ехал по серпантину, то чуть не свалился в пропасть. Ему по рации передали, если не довезешь танк, сорвем погоны, а сам сядешь. И тогда под вражеским огнем солдаты вытаскивали его тросами вместо того, чтобы спасать свои жизни".

Наталья Мосейчук с отцом / Фото: пресс-служба канала "1+1"

С войны папа вернулся раненый, трудно было восстановиться для нормальной жизни.

"Всегда, когда говорю на эту тему, у меня ком в горле. Хочу, чтобы услышали меня русские, чьи родные воюют сейчас в Украине. Им не нужно быть здесь, как и моему отцу не нужно было быть тогда в Афганистане. Мой отец полтора года был в Афганистане, потом был ранен и он несколько лет провел в госпиталях.Навсегда запомнила момент, когда мы встречали папу с цветами на перроне в Бердичеве. Была жара, но он вышел из вагона в шинеле, нес чемодан в одной руке, а в другой была палка... И когда я увидела своего папу в таком состоянии… с этой картинкой я живу до сих пор… Скоро и вы будете видеть такими своих родителей и детей – без рук, без ног… И будете с такими людьми жить. Но у вас есть шанс – позвоните своим и скажите, чтобы сдались в плен, чтобы не воевали против украинцев".

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