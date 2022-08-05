Наталья Мосейчук высказалась о молчании Ротару и обсуждении исчезновения Винника

Телеведущая 1+1 и марафон "Єдині новини", куратор соцпроекта "Право на освіту" Наталья Мосейчук высказалась об обсуждении популярного певца Олега Винника.
Так, знаменитость дала интервью Рамине Эсхакзай, которая поинтересовалась ее мнением по поводу исчезновения из медиапространства любимца миллионов.
Впрочем, Мосейчук, которая рассказала об отце-военном, который был ранен в Афганистане, отказалась комментировать поведение звезды шоу-бизнеса.
Ведущая отметила, что не имеет права осуждать поступки людей.
"Я не собираюсь этим заниматься в YouTube-пространстве, потому что этим уже занимаются. Мне не очень нравится разбирать. Зачем? При всем уважении к коллегам, я не совсем понимаю, кто наделял меня правом разбираться, осуждать, пересуждать. Если собирается пул людей, которые обременены властью или знаниями, специальностью, их считают моральными авторитетами. Я этим людям доверяю такие вопросы обсуждать. Это, по-моему, правильно. А если я буду сидеть и указывать своим подписчикам, что этот хороший, а этот плохой. Я не считаю нужным, это недостойно даже. Кто я такая, чтобы так делать?" – прокомментировала Мосейчук.
Впрочем, звезда канала 1+1 отметила, что ожидает публичного проявления позиции певицы Софии Ротару. Наталья Мосейчук убеждена, что такие влиятельные люди должны сказать свое слово. А в пример знаменитость привела российского юмориста Максима Галкина, не побоявшегося продемонстрировать свою позицию.
"Вы представляете, чтобы в Польше на этом концерте, где собирались деньги, вышла София Михайловна и спела "Хуторянку"? Очевидно, София Михайловна — это икона стиля, икона песни, украинской песни, я хочу напомнить. Всегда ее представляли "Народная артистка Украинской Социалистической какой-то там республики". Я представляю, какое бы это было влияние", — сказала Мосейчук.
Ведущая считает, что украинцы должны действовать по примеру мировых знаменитостей. В частности, она вспомнила о визитах голливудских звезд Анджелины Джоли и Шона Пенна.
"Анджелина Джоли не просто так приезжает сюда. Она оказывает влияние, понимаете? Шон Пенн не просто так сюда приезжает! Он влиятелен! София Михайловна – глубокая! Она влиятельна и от нее хочется видеть поступки, и от нее хочется слышать слово ее, понимаете? Потому что там Максим Галкин сказал свое слово, несмотря на то, что "новичок" распространяется очень быстро, и он никогда не "спит", и он может угрожать любому, понимаете? Но Галкин не испугался и Алла Борисовна. Где наши?" – отметила телеведущая.
Также Мосейчук предположила, как повлияла бы Ротару на россиян, если бы говорила им правду о войне в Украине.
"Какую бы работу они делали с российским обществом – одурманенным, прибитым просто этой пропагандой. Вы понимаете, если бы Софья Михайловна, например, каждый вечер разговаривала с россиянами? И говорила: "Вас обманывают!" Вы понимаете, какой раскол был бы в голове россиян"?! Это не поздно делать никогда. Такие люди – они всегда вовремя!", – добавила она.
Напомним, Настя Каменских расплакалась в прямом эфире. Звезда не сдержала слез во время короткого сюжета, где собраны кадры о войне в Украине и деятельности NK в этот период.
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