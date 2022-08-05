Наталья Мосейчук высказалась о молчании Ротару и обсуждении исчезновения Винника

Так, знаменитость дала интервью Рамине Эсхакзай, которая поинтересовалась ее мнением по поводу исчезновения из медиапространства любимца миллионов.

Впрочем, Мосейчук, которая рассказала об отце-военном, который был ранен в Афганистане, отказалась комментировать поведение звезды шоу-бизнеса.

Ведущая отметила, что не имеет права осуждать поступки людей.

"Я не собираюсь этим заниматься в YouTube-пространстве, потому что этим уже занимаются. Мне не очень нравится разбирать. Зачем? При всем уважении к коллегам, я не совсем понимаю, кто наделял меня правом разбираться, осуждать, пересуждать. Если собирается пул людей, которые обременены властью или знаниями, специальностью, их считают моральными авторитетами. Я этим людям доверяю такие вопросы обсуждать. Это, по-моему, правильно. А если я буду сидеть и указывать своим подписчикам, что этот хороший, а этот плохой. Я не считаю нужным, это недостойно даже. Кто я такая, чтобы так делать?" – прокомментировала Мосейчук.

Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Впрочем, звезда канала 1+1 отметила, что ожидает публичного проявления позиции певицы Софии Ротару. Наталья Мосейчук убеждена, что такие влиятельные люди должны сказать свое слово. А в пример знаменитость привела российского юмориста Максима Галкина, не побоявшегося продемонстрировать свою позицию.

"Вы представляете, чтобы в Польше на этом концерте, где собирались деньги, вышла София Михайловна и спела "Хуторянку"? Очевидно, София Михайловна — это икона стиля, икона песни, украинской песни, я хочу напомнить. Всегда ее представляли "Народная артистка Украинской Социалистической какой-то там республики". Я представляю, какое бы это было влияние", — сказала Мосейчук.

Ведущая считает, что украинцы должны действовать по примеру мировых знаменитостей. В частности, она вспомнила о визитах голливудских звезд Анджелины Джоли и Шона Пенна.

"Анджелина Джоли не просто так приезжает сюда. Она оказывает влияние, понимаете? Шон Пенн не просто так сюда приезжает! Он влиятелен! София Михайловна – глубокая! Она влиятельна и от нее хочется видеть поступки, и от нее хочется слышать слово ее, понимаете? Потому что там Максим Галкин сказал свое слово, несмотря на то, что "новичок" распространяется очень быстро, и он никогда не "спит", и он может угрожать любому, понимаете? Но Галкин не испугался и Алла Борисовна. Где наши?" – отметила телеведущая.

Также Мосейчук предположила, как повлияла бы Ротару на россиян, если бы говорила им правду о войне в Украине.

"Какую бы работу они делали с российским обществом – одурманенным, прибитым просто этой пропагандой. Вы понимаете, если бы Софья Михайловна, например, каждый вечер разговаривала с россиянами? И говорила: "Вас обманывают!" Вы понимаете, какой раскол был бы в голове россиян"?! Это не поздно делать никогда. Такие люди – они всегда вовремя!", – добавила она.

Напомним, Настя Каменских расплакалась в прямом эфире. Звезда не сдержала слез во время короткого сюжета, где собраны кадры о войне в Украине и деятельности NK в этот период.

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