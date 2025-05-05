Наталья Островская показалась с мужем и раскрыла, на чем держатся их отношения

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Реклама

Ведущая 1+1 Наталья Островская поделилась редким фото с мужем и рассекретила, на чем держатся их отношения.

В частности, знаменитость решила пообщаться с поклонниками в Instagram-stories. Фанаты задали ей немало вопросов, среди которых были и отношения с мужем, которого ведущая тщательно скрывает. У Островской поинтересовались, что самое важное в романтических взаимоотношениях и на чем они вообще держатся.

Знаменитость говорит, что романтика в браке почти невозможна с появлениям маленького ребенка. Тем не менее, для влюбленных важно, чтобы между ними царили уважение, умение уступить друг другу и самое главное – любовь.

Реклама

Наталья Островская с мужем и дочерью / © instagram.com/nataliostrovska

К своему ответу Наталья Островская добавила семейную фотографию, которую они сделали в лифте. Ведущая фотографировалась в зеркале, тем временем на ее фоне возлюбленный держал маленькую дочь на руках.

"Романтические отношения с маленьким ребенком – почти невозможны. Но вообще в отношениях важно уважение друг к другу, умение уступить в спорном моменте и главное не забывать, что любите этого человека", - поделилась ведущая.

Напомним, недавно актриса Яна Глущенко поделилась редким фото с мужем и сыном. Артистка рассказала, что для нее означает семья.