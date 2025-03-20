Наталья Островская показалась в больнице с годовалой дочкой под капельницами

Ведущая 1+1 Наталья Островская сообщила об ухудшении состояния здоровья дочери Агаты.

В своем фотоблоге знаменитость испугала фанов серией фото из больничной палаты. Наталья рассказала, что попала в медучреждение из-за сложной вирусной болезни дочери. В частности, среди симптомов девочку беспокоила очень высокая температура и обезвоживание. Звездная мама сразу обратилась к медикам, которые направили Агату на лечение.

По словам Островской, сейчас ее дочь чувствует себя уже лучше. После ряда капельниц и тестов на вирус Агати разрешили продолжить восстанавливаться дома. Ведущая также добавляет, что от этого вируса у девочки была сделана прививка, но она не помогла облегчить болезнь.

Наталья Островская с дочерью / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская с дочерью / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"На второй день высокой температуры и других симптомов, появившихся впервые за 1.4 года, я вызвала врача домой. Сделали тесты. Грипп, который сейчас очень агрессивен, не подтвердился. Но ребенок угасал на глазах и организм терял жидкость. В результате в больнице нас прокапали, сделали дополнительные тесты (показали тип вируса) и отпустили домой. Восстанавливаемся. От этого вируса прививались и болезнь должна была протекать легче, но организм почему-то так отреагировал", - поделилась Наталья.

Напомним, недавно тяжелобольной актер Брюс Уиллис отпраздновал юбилей. Его дочь Талулла показала новое фото с отцом, страдающим деменцией.

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