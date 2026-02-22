Наталья Островская пожаловалась на лишний вес: "Набрала много, в кадре очень заметно"

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Ведущая 1+1 Наталья Островская пожаловалась на лишний вес.

Знаменитость в Instagram-stories решила пообщаться с поклонниками. Ведущей сделали комплимент о ее физической форме и спросили советы в питании. Однако сама Наталья Островская честно призналась, что за последние месяцы сильно поправилась. Более того, по словам ведущей, это очень заметно в кадре.

Поэтому, сейчас Наталья Островская возвращает свое тело в форму. Знаменитость добавила больше физической нагрузки. Она начала тренироваться в спортзале, а также пошла на плавание. Кроме того, ведущая следит за своим питанием, в частности, контролирует завтраки.

"Набрала много лишних килограмм за последние месяцы, в кадре это очень заметно, поэтому добавила тренировки в зале, бассейне и меньше ем, контролирую завтраки", - поделилась знаменитость.

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Напомним, недавно Наталья Островская впервые полностью показала своего мужа, которого до этого тщательно скрывала. Также знаменитость продемонстрировала, как подросла их дочь.