Наталья Островская призналась, кто будет с ней на родах и на какие компромиссы пришлось пойти ради работы

Ведущая телеканала "1+1 Марафон" Наталья Островская совсем скоро впервые станет мамой.

Знаменитость с нетерпением ждет этот важный момент и тщательно готовится к появлению малыша вместе со своим мужем. Несмотря на свое хрупкое положение, Наталья продолжает выходить в эфиры ТСН и активно работать. Более того, совсем недавно ведущая преодолела сотни километров на самолете ради благотворительного вечера в США.

В эксклюзивном интервью сайту ТСН.ua Наталья рассказала о подробностях своей работы во время беременности и поделилась планами.

12-часовой перелет в США и миллион для бойцов ВСУ

Недавно вы стали ведущей благотворительного мероприятия во Флориде, США, где помогли собрать более миллиона гривен в помощь украинским военным. Как прошел перелет? Возникали ли сложности, учитывая срок беременности?

У меня был сложный перелет. 2,5 часа в Стамбул, а затем 12 часов во Флориду. Здесь устанет и не беременный человек. Но накануне я проконсультировалась с пятью врачами, все заверили, что можно лететь и рисков для дочери нет. Во время полета мне очень помогли компрессионные чулки, благодаря которым ноги не набухли. Впрочем, дорога домой была гораздо сложнее. Вылет из Флориды был в девять вечера, пришлось много ходить по городу, ноги разбухли прямо до неузнаваемости, впервые в жизни такими их видела. В огромном терминале меня везли на тачке для чемоданов, потому что ноги просто отказывались уходить. Но уже в Украине все быстро прошло, и сейчас со здоровьем все хорошо. Все интересное из трансатлантического перелета туда и интервью с врачом о перелете беременной, я собрала во влаге "Беременная в ТСН".

Наталья Островская на западе в США / Фото: пресс-служба канала "1+1"

О родах и компромиссах ради работы

Сейчас довольно популярным трендом приглашать на роды профессиональных фотографов или даже видеографов, думали ли вы устраивать съем родов?

Для меня самое главное, чтобы мужчина был рядом в этот момент. А фотографы, видеографы — отходит на второй план. Но я спрашивала об этом Богдана, он против видеосъемки, потому что это очень личная история и она должна остаться в нашей памяти. Уже после родов пригласим фотографа.

Наталья Островская с мужем / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Несколько месяцев назад в "Завтраке с 1+1" вы делились, что не планируешь идти в декретный отпуск больше месяца. А что об этом думает ваш муж, родные?

Мама не очень этому радуется. Шучу. На самом деле, моя семья всегда поддерживает во всем и уважает мой выбор. Если я буду работать после рождения ребенка, как сейчас планирую, без помощи родных не обойтись. Муж успокаивает, говорит, что будет оставаться с дочерью, когда мне нужно будет "эфирить". Я бы не хотела прибегать к услугам няни. Но если ситуация будет нуждаться в этом, тогда придется.

Изменились ли с беременностью ваши ежедневные ритуалы перед выходом в эфир?

Каждую неделю, перед каждым эфиром становится все интереснее костюмерам, потому что уже сложно предсказать, влезу ли я в свой костюм. Теперь обязательно надеваю бандаж, потому что после шести часов сидя болит поясница. Вести новости ТСН 19:30 главный режиссер разрешила мне в кедах, потому что ходить по студии на каблуке на восьмом месяце бывает нелегко. Но пока это возможно.

Наталья Островская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Советы молодым мамочкам

Хватает ли времени ненадолго, возможно вечером дома отдохнуть от новостей с книгой или сериалом? Что посоветуете?

Я отдыхаю от эфиров на занятиях по английскому, дважды в неделю регулярно уроки по совершенствованию языка. Вечером пытаюсь включить Netflix и посмотреть какой-нибудь фильм. Но это уже профессиональная привычка – постоянно отслеживать, что происходит в стране. Без новостей не могу – "болезнь".

Вы изучали уже литературу для мамочек?

Пока читала только одну книгу для мам по питанию: и моего, и ребенка. Автор — врач объясняла, как питание мамы влияет на развитие плода. Кроме того, смотрю видео врачей в YouTube, к примеру: "что нужно знать о первых месяцах беременности?" тому подобное.

Наталья Островская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Вы часто говорили о том, что вы перфекционистка. Как сейчас реагируете, когда понимаете, что, возможно, не все идет идеально?

Идеальных людей нет. Какой бы ни была, что бы ни делала, всем нравиться не будешь. Я просто занимаюсь тем, что нравится и делаю это с удовольствием. Это главное.

Наталья Островская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, что о своей беременности Наталья Островская сообщила поклонникам в июне 2023 года. Звездная мамочка с радостью рассказала зрителям, что совсем скоро у них с мужем родит первенец. А уже через месяц счастливые будущие родители устроили гендер-пати и узнали, что у них родится девочка.

Наталья Островская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

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