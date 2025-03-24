Наталья Островская раскрыла диагноз годовалой дочери, с которой попала в больницу

Ведущая 1+1 Наталья Островская, которая недавно попала с годовалой дочерью в больницу, раскрыла ее диагноз.

Маленькая Агата подхватила вирус, с которым ее организм тяжело боролся. Подписчики Островской волнуются и просто засыпают вопросами в Instagram, как сейчас чувствует себя дочь и стало ли ей лучше. Ведущая сейчас не может поделиться утешительными новостями. Пока Агата боролась с одним вирусом, врачи заподозрили у нее еще один – ветряную оспу. Кроме того, на фоне болезни у девочки развился обструктивный бронхит.

Поэтому сейчас Наталья Островская лечит дочь. Ведущая также поблагодарила поклонников, что те беспокоятся за Агату и поддерживают ее.

Дочь Натальи Островской / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Сейчас не могу сказать, что все хорошо. Пока мы лечили вирус, заподозрили еще один – ветряную оспу, пока подозревали это – развился обструктивный бронхит. Лечимся. Спасибо за заботу и поддержку", — поделилась с фанатами ведущая.

Напомним, недавно певица Ирина Билык пожаловалась на проблемы со здоровьем. Исполнительница также раскрыла свой серьезный диагноз.

Читайте также: