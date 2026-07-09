Наталья Островская рассекретила эффективную диету и почему врач отказал ее от уколов для похудения

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

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Ведущая «1+1» Наталья Островская рассекретила свою диету и вспомнила, как врач отговорил ее от уколов для похудения.

Знаменитость возвращает в форму, которая была у нее до родов. Ведущая на проекте "Тур зірками" говорит, что для этого занимается спортом и соблюдает правильное питание. Хотя это было не всегда. После родов Наталья Островская хотела быстро вернуться в форму и даже серьезно задумывалась об уколах для похудения. От этого ведущую отговорил врач, который вместо этого подобрал для нее питание.

«Немножко пресс появился. Я стараюсь питаться, соблюдать правильное питание. Я даже интересовалась уколами для похудения. Наверное, такая депрессия послеродовая была, я хотела быстро похудеть, поэтому даже начала интересоваться уколами для похудения, пошла к эндокринологу, спросила побочные реакции. Он мне рассказал, рассчитал индекс массы тела и сказал, что уколы мне не нужны. Он мне расписал питание», — делится ведущая.

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Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Сейчас Наталья Островская придерживается интервального питания. Она ест в течение часа, а потом следующие семь голодает. Ведущая признается, что пока что всего месяц на этой диете, но уже видит первые результаты. В частности, талия знаменитости стала более выразительной. А вот тяжелее Натальи Островской даются ягодицы. Она говорит, что генетически они у нее такие, и уменьшить их объемы — задача со звездочкой.

«Я сейчас соблюдаю интервальное питание, у меня на питание идет только час, дальше я семь часов выдерживаю перерыв и ничего совершенно не ем. Это я только месяц на таком питании и уже зрительно чувствую, что новая талия начинает появляться. Но ягодицы — это у меня генетика, поэтому ягодицы остаются и тяжелее всего уходят», — поделилась ведущая.

Напомним, недавно дочь певца Павла Зиброва рассекретила похудение на 23 кило. Диана на фото до и после показала, как изменилась.

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