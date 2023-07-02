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Наталья Островская рассекретила срок беременности и призналась, почему долго скрывала свое положение

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
390
Время на прочтение
2 мин
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Наталья Островская рассекретила срок беременности и призналась, почему долго скрывала свое положение

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Также телеведущая уже знает пол будущего ребенка.

Ведущая 1+1 Наталья Островская рассекретила, на каком сроке беременности находится и призналась, почему долго скрывала, что в положении.

В эфире "Сніданку з 1+1" знаменитость рассказала, что беременность для нее и ее мужа долгожданная. Хотя когда ведущая заметила на тесте две полоски, то даже поначалу не поверила, что действительно в положении.

Наталья Островская беременна / © пресс-служба канала
Наталья Островская беременна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Это как лучик света. Мы ждали эту новость и не один месяц. Когда все это произошло, я не поверила. Даже говорила, что я беременна, но не на 100 процентов", — поделилась знаменитость.

Наталья Островская сейчас находится на 22 неделе беременности. Долгое время ведущая тщательно это скрывала. По словам знаменитости, так советуют делать врачи.

Наталья Островская беременна / © пресс-служба канала
Наталья Островская беременна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Сейчас война, сирены постоянные, стресс. Ты не знаешь, что может произойти через неделю, две. Врачи даже советуют, что надо выдержать определенный этап. Сейчас у меня уже 22-я неделя пошла. Самое сложное позади", — отметила знаменитость.

Также Островская вместе с мужем уже знает пол будущего ребенка. Супруги ради этого устроили гендер-пати. Правда, пока ведущая не спешит делиться, кто у них родится — мальчик или девочка.

Почему ведущая Наталья Островская скрывала свою беременность | Эксклюзив "Сниданку"

Почему ведущая Наталья Островская скрывала свою беременность | Эксклюзив "Сниданку"

Отметим, о беременности Наталья Островская сообщила в конце июня. Знаменитость опубликовала снимок УЗИ и отметила, что ждет рождения ребенка.

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Дата публикации
Просмотры
390
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