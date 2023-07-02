Наталья Островская рассекретила срок беременности и призналась, почему долго скрывала свое положение

Также телеведущая уже знает пол будущего ребенка.
Ведущая 1+1 Наталья Островская рассекретила, на каком сроке беременности находится и призналась, почему долго скрывала, что в положении.
В эфире "Сніданку з 1+1" знаменитость рассказала, что беременность для нее и ее мужа долгожданная. Хотя когда ведущая заметила на тесте две полоски, то даже поначалу не поверила, что действительно в положении.
"Это как лучик света. Мы ждали эту новость и не один месяц. Когда все это произошло, я не поверила. Даже говорила, что я беременна, но не на 100 процентов", — поделилась знаменитость.
Наталья Островская сейчас находится на 22 неделе беременности. Долгое время ведущая тщательно это скрывала. По словам знаменитости, так советуют делать врачи.
"Сейчас война, сирены постоянные, стресс. Ты не знаешь, что может произойти через неделю, две. Врачи даже советуют, что надо выдержать определенный этап. Сейчас у меня уже 22-я неделя пошла. Самое сложное позади", — отметила знаменитость.
Также Островская вместе с мужем уже знает пол будущего ребенка. Супруги ради этого устроили гендер-пати. Правда, пока ведущая не спешит делиться, кто у них родится — мальчик или девочка.
Отметим, о беременности Наталья Островская сообщила в конце июня. Знаменитость опубликовала снимок УЗИ и отметила, что ждет рождения ребенка.
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