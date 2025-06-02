Наталья Островская рассказала о трудностях на пути к материнству: "Думала, не могу иметь детей"

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

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Ведущая 1+1 Наталья Островская откровенно поделилась историей своего материнства и отца первого ребенка.

Звезда рассказала, что когда-то поставила карьеру на первое место, но со временем почувствовала сильное желание родить ребенка. Однако этот этап оказался не таким легким. По словам Натальи, довольно длительный период она не могла забеременеть, что породило страх потерять возможность стать мамой. Но, к счастью, ей все же удалось реализовать мечту и родить первенца.

"Я собиралась стать мамой, но потом стала ведущей. Мечта воплотилась и я отложила материнство. Но с начала полномасштабки для меня изменились ценности. И я так захотела впервые стать мамой. Но оказалось, что когда ты этого захотел, не сразу так происходит. Поэтому для меня определенный этап был болезненным. Когда не удавалось забеременеть и я подумала, что не могу иметь детей. Начала ходить по врачам и действительно желаю не откладывать этап материнства", - откровенно заявила знаменитость в комментарии "Люкс ФМ".

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Наталья Островская с мужем / © instagram.com/nataliostrovska

Во время войны Островская воспитывает годовалую дочь Агату, которую родила в браке с мужем по имени Богдан. Ведущая всегда скрывала детали личной жизни и только сейчас раскрыла причину, почему не показывает отца ребенка. Как оказалось, избранника звезда не может афишировать из-за специфики его работы.

"Есть определенные ограничения, связанные с его работой. Мы живем во время войны и есть ограничения по безопасности, о которых я не могу пока говорить. Возможно, после войны откроем все тайны", - интригует Наталья.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева на фоне кризиса в браке с мужем призналась, как на это реагируют их дети.