Наталья Островская с годовалой дочкой попала в ДТП: "Задней части нашего авто нет"

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Ведущая 1+1 Наталья Островская с годовалой дочкой попала в ДТП.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. В авто Натальи Островской врезалась другая машина, что и стало причиной ДТП. Ведущая говорит, что удар был сильным, и сейчас задней части ее машины просто нет. Особенно Островскую напугало то, что в авто была годовалая Агата. К счастью, девочка находилась в автокресле. Тем не менее, на всякий случай ведущая отвезла дочь на осмотр к врачам.

"Люди, обязательно пристегивайте детей в автокресле. Слава Богу, я это сделала. В нашу машину въехали, удар был сильный, дочка спала. Сейчас поедем в больницу, на всякий случай осмотреть малышку, потому что задней части нашего авто нет", - поделилась ведущая.

Наталья Островская попала в ДТП / © instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская говорит, что виновник ДТП свою вину признал. Кроме столкновения с другим авто, водитель нарушил еще ряд правил: ехал на зимней резине, у него не было страховки, он много маневрировал и не смотрел на дорогу. Полицейские, которые были свидетелями, это все зафиксировали.

"Водитель свою вину признал и очень переживает. Хоть это успокаивает во всей ситуации. Зимняя резина, страховки у него нет. Свидетелями ДТП стали патрульные. Это тоже плюс, они видели, кто виновник. Водитель сзади не смотрел вперед на дорогу, говорит, засмотрелся в сторону, за несколько минут до столкновения много маневрировал, это все видела полиция", - поделилась ведущая.

Наталья Островская попала в ДТП / © instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская отметила, что безопасность во время управления авто является главной, особенно, если в салоне есть ребенок. Ведущая призывает обязательно пользоваться автокреслом и соблюдать правила дорожного движения.

"Призываю заботиться о безопасности детей в авто, мы всегда уверены в себе, но не знаем, кто едет сзади. Я всегда этого боялась, особенно, когда везу ребенка. Агата в момент столкновения спала, автокресло было в полулежачем положении, от удара проснулась и сказала: "Ой...", - добавила ведущая.

