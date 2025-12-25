ТСН в социальных сетях

Гламур
1288
1 мин

Наталья Островская шокировала неудачной процедурой красоты на лице: "Негативные последствия на всю жизнь"

Знаменитость решилась на косметологическую процедуру, но получила результат не тот, что хотела.

Валерия Сулима
Наталья Островская

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Ведущая 1+1 Наталья Островская пожаловалась на неудачно сделанную процедуру красоты на лице.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. В частности, ведущая перед записью благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" решилась сделать новую косметологическую процедуру для лица. Но, к сожалению, Наталья Островская получила не тот результат, на которых рассчитывала.

Пока что ведущая в подробности не вникала, лишь призналась, что негативные последствия косметологической процедуры останутся с ней теперь на всю жизнь. Наталья Островская позже пообещала объяснить, что произошло, чтобы уберечь других от ее ошибки. Также знаменитость призывает осторожно и внимательно относиться к процедурам красоты, чтобы потом избежать проблем.

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

"Девочки, очень прошу вас внимательно и вдумчиво относиться к косметологическим процедурам. Накануне записи "Танцев" я сделала новую процедуру для лица и теперь имею негативные последствия, которые останутся на всю жизнь. Позже расскажу подробности без имен и обвинений, просто поделюсь, чтобы вы не повторяли ошибок", - поделилась с подписчиками ведущая.

Напомним, недавно поэт и композитор Евгений Рыбчинский шокировал последствиями неудачных уколов ботокса. Эксперимент знаменитости с внешним видом завершился не так, как он того ожидал.

1288
