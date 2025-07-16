Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев назвали причину, почему не снимаются в кино: "Очень интересная история"

Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев

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Семейство украинских актеров Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев объяснили, почему не снимаются в кино.

Артисты играют преимущественно в театре. Однако роли в фильмах за их плечами тоже есть, а преданные фанаты бы хотели еще увидеть знаменитостей на больших экранах. Наталья Сумская в интервью Лесе Вакулюк признает, что было бы замечательно сыграть масштабную роль. Однако картины, которые сейчас снимают, не интересуют актрису. Поэтому, пока нет роли, которая бы восхитила артистку, она продолжает играть в театре, что приносит ей удовольствие.

"Сейчас предлагают не то, что бы нам понравилось. Конечно, нам бы подошли какие-то масштабные роли. Снимаются какие-то бытовые фильмы, но там мамы. Просто мамы - мне это не очень интересно. И не то чтобы я ожидаю, я просто живу, нам есть что делать. Мы заполнены театром, друзьями, детьми", - поделилась Сумская.

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Наталья Сумская и Анатолий Хостикоев

Анатолий Хостикоев говорит, что сейчас предпочитает театр. По словам артиста, он наслаждается своими ролями и охотно их играет. Правда, актер признает, что бывали фильмы, которые его действительно интересовали, однако после проб отдавали предпочтение другому.

"С кино у меня уже давно нет никаких контактов. Очевидно, это закономерно, потому что я считаю себя актером театра. И те роли, которые я играл в театре и играю до сих пор, я оттуда получаю энергию, и меня это устраивает. Хотя кино, конечно, это очень интересная история. Я пробовался во многие фильмы, в которых я бы с удовольствием сыграл, но не получилось", - поделился артист.

Напомним, тем временем певец Владимир Дантес неожиданно стал актером и сыграл в эротическом триллере. Артист уже прокомментировал свой дебют.