Наталья Сумская показала архивное фото с покойной мамой, на которую похожа как две капли воды

Наталья Сумская

Реклама

Украинская актриса и народная артистка Украины Наталья Сумская поделилась трогательным воспоминанием из детства.

В своем Instagram знаменитость опубликовала два фото, сделанные во Львове — городе, где прошли ее детские годы. На одном снимке маленькая Наталья позирует на руках у мамы, Анны Ивановны, а на втором — 69-летняя актриса воссоздала ту же локацию спустя десятки лет.

"Через годы, на том же месте… Во Львове — городе моего детства", — подписала Сумская публикацию.

Реклама

Пост Натальи Сумской

Фотография растрогала поклонников актрисы. В комментариях фанаты выразили восхищение семейным теплом кадра и невероятным сходством Натальи с ее мамой, которая, к сожалению, в 2022 году ушла из жизни.

Прекрасные фотографии!

Вы невероятная женщина!

Вы очень похожи на маму! Счастья Вам, Наталья!

Напомним, недавно младшая сестра Наталии Сумской — Ольга — также поделилась воспоминаниями о покойной маме в ее день рождения. Актриса опубликовала нежные фотографии с близким человеком.