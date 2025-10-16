ТСН в социальных сетях

Наталья Сумская показала архивное фото с покойной мамой, на которую похожа как две капли воды

Артистка поделилась щемящим воспоминанием о родном человеке.

Наталья Сумская

Украинская актриса и народная артистка Украины Наталья Сумская поделилась трогательным воспоминанием из детства.

В своем Instagram знаменитость опубликовала два фото, сделанные во Львове — городе, где прошли ее детские годы. На одном снимке маленькая Наталья позирует на руках у мамы, Анны Ивановны, а на втором — 69-летняя актриса воссоздала ту же локацию спустя десятки лет.

"Через годы, на том же месте… Во Львове — городе моего детства", — подписала Сумская публикацию.

Фотография растрогала поклонников актрисы. В комментариях фанаты выразили восхищение семейным теплом кадра и невероятным сходством Натальи с ее мамой, которая, к сожалению, в 2022 году ушла из жизни.

  • Прекрасные фотографии!

  • Вы невероятная женщина!

  • Вы очень похожи на маму! Счастья Вам, Наталья!

Напомним, недавно младшая сестра Наталии Сумской — Ольга — также поделилась воспоминаниями о покойной маме в ее день рождения. Актриса опубликовала нежные фотографии с близким человеком.

