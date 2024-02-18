Наталья Сумская призналась, как совместная работа с сыном в театре повлияла на их отношения

Народная артистка Украины, известная актриса Наталья Сумская призналась, какие у нее отношения с сыном, актером Вячеславом Хостикоевым.

Так, актриса рассказала, что ее сын сейчас на пике своей карьеры. Помимо ролей в театре и фильмах, Вячеслав активно занимается дубляжем кинолент. В частности, он стал голосами известных всемирных актеров из фильмов "Вонка" и "Дюна". А на сцене театра Хостикоев часто играет с мамой в одних спектаклях.

"Много дублирует – одно из его любимых увлечений. Вот сейчас в кинотеатрах идет фильм "Вонка" – на украинском главный герой говорит его голосом. И "Дюна" – это тоже он. Мы вместе играем в спектаклях "Бесподобная", "Люкс для иностранцев", "Кайдашевая семья" Отдельно сын играет в "Конотопской ведьме", "Безталанной", постановке "Мартын Боруля", - рассказала Наталья в интервью oboz.ua.

Наталья Сумская с семьей. Фото: Facebook Вячеслава Хостикоева

К слову, несмотря на родство профессий и много общего времени на сцене Сумская признается, что это не помеха их замечательным родственным отношениям. В частности, они любят встречаться по праздникам и обсуждать свои работы. Наталья добавляет, что в жизни ее сын имеет незаурядный юмор, поэтому даже вне работы он "устраивает концерты".

"Любим обсуждать, как зрители восприняли очередной спектакль. И вообще очень любим встречаться. На Новый год собирались, побыли вместе. Меня радуют такие мгновения: вспоминаем, шутим, общаемся, пародируем. Переносить актерство в обычную жизнь – это свойственно нашей семье. Слава – шутник, это у него от природы, еще с юности. Целые концерты нам устраивает. Молодчина! У него есть комедийный талант, это очень редкий дар", – поделилась знаменитость.

Напомним, недавно режиссер Алан Бадоев также рассказывал о своем сыне Борисе, который пошел по стопам отца и снял фильм.

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