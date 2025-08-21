Наталья Сумская резко высказалась о русском языке в Украине: "Поколения потеряны"

Наталья Сумская

Народная артистка Украины Наталья Сумская откровенно поделилась мыслями о языковом вопросе, войне и современном состоянии украинского кинематографа.

В интервью для hromadske актриса призналась, что больше всего ее затрагивает повседневное звучание русского языка в Украине и добавила, что это должно быть личным желанием и любовью к родной стране. Наталья не понимает, как до сих пор некоторые люди терпят русское.

«Оно затрагивало еще давно, затрагивает сейчас и будет затрагивать. Но мы не можем силой людей заставить. Это должна быть личная совесть. Поколения потеряны. Как же можно после этого так равнодушно продолжать жить и разговаривать на русском?» — сказала Сумская.

Артистка вспомнила и о коллегах, которые погибли или воюют на фронте. Она рассказала, что даже работники театра, которые всю жизнь были за кулисами, отдали свою жизнь за Украину. В то же время Наталья признала, что разочарована тем, что несмотря на войну украинский кинематограф в основном идет в развлекательный жанр.

Актриса расстроена отсутствием масштабных военных картин и большинством развлекательного жанра. По ее мнению война никуда не девается, но складывается такое впечатление, что она где-то там, а здесь — какая-то другая жизнь.

Сумская отметила, что масштабные исторические и военные темы, в частности об Азовстали или пленных защитников Мариуполя, стоило бы экранизировать уже сейчас. Также актриса рассказала об участии в будущем проекте — семейной комедии «Ну мам» вместе с Адой Роговцевой, хотя отметила, что мечтает о более серьезных ролях.

Также артистка считает, что сейчас никто не может быть в стороне от политики.

«Вне политики сейчас никто не может быть. Все должно быть подчинено военному положению. И искусство также», — подытожила Сумская.

