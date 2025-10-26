Наталья Сумская высказалась об отказе от ролей в кино и что может изменить это: "Не люблю такое"

Наталья Сумская

Народная артистка Украины Наталья Сумская откровенно рассказала о своем отношении к современному украинскому кино и почему она редко соглашается на роли.

Легендарная актриса призналась, что сейчас редко снимается в сериалах и кино. Все потому, что театр для Натальи остается главным местом силы. Но в то же время звезда призналась, что таки может сделать исключение и согласиться на определенную роль в кино при одном условии. По словам Натальи, это прежде всего о сценарии и «глубине материала», которая должна ее цеплять.

Наталья Сумская

Тем не менее, актриса о современных актерах отзывается довольно положительно и радуется развитию индустрии. Но в свою очередь, отмечает, что сама не берется гнаться за заработками и тщательно относится к участию в различных проектах.

«Театр со мной — это как дом. А кино это на всякий случай. Новое время должно было производить какое-то кино, которое бы цепляло, которое бы было искренним, эмоциональным. А если оно поверхностное, то я не люблю такое кино. Меня не зовут в телесериалы. А уже и не надо. Достаточно, что там много наших актеров. Я посмотрела, поняла, что оно живет. Есть и слава Богу. Всех денег не заработаешь. Можно переждать, может, где-то будет другая возможность что-то заработать. Театр — это живое искусство, не через пленку и оно меня держит», — пояснила Сумская в интервью Суспільне Культура.

