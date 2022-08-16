Валевская поделилась, как переживала развод: "Было очень тяжело, я напивалась неоднократно"

Исполнительница Наталья Валевская в июле рассталась с мужем Владимиром Пригладю, с которым была вместе 20 лет.

Причину развода эксы решили не разглашать. Впрочем, Валевская намекнула, что между ними что-то произошло, поэтому она приняла решение поставить точку в отношениях.

"Это наше личное решение между двумя экс-партнерами. Так сложились обстоятельства, что-то случилось, и я приняла решение, что на этом будет финал", — рассказала исполнительнице в интервью "Rostyslove Production".

Наталья Валевская / Фото: instagram.com/valevska_official

Решение развестись было принято не сразу. Валевская призналась, что один человек в их паре пытался спасти брак.

"Один из партнеров, не буду говорить кто, очень долго пытался спасти брак. Но так не работает система", – добавила звезда.

Наталья Валевская с бывшим мужем / Фото: instagram.com/valevska_official

Как призналась певица, развод с мужем оказался для нее болезненным. Она долгое время не могла прийти в себя. Хотя Валевская и не называет причин развода, впрочем, она говорит, что ее "сердце было разбито на мелкие кусочки".

Чтобы справиться с переживаниями, знаменитость работала с психологом, путешествовала, записалась на танцы и даже напивалась с подругами.

"В первую очередь — это психолог. Двухчасовая сессия, которая помогла мне из этого паралича выйти, потому что я не могла встать и делать. Я не чувствовала тело, оно у меня было парализовано. Мое сердце было разорвано на мелкие кусочки. В середине у меня еще я не оправилась, и мне было очень тяжело. Когда я объявила, прошло время уже, после того как мы приняли решение. Мне нужно было время, чтобы объявить, что уже точка в наших отношениях. Этот промежуток времени я работала над своим состоянием, чтобы его стабилизировать. И напивалась я неоднократно, но этот вопрос не решает", – поделись Наталья.

Наталья Валевская / Фото: instagram.com/valevska_official

Но, несмотря на это, эксы все же сумели сохранить дружеские отношения. Наталья с Владимиром до сих пор продолжают общаться.

"Мы остались в хороших отношениях, звоним друг другу время от времени, и спрашиваем, как ты, что ты и так далее, и нужна ли какая-нибудь помощь. Цивилизованно разошлись", — отметила звезда.

Наталья Валевская с бывшим мужем / Фото: instagram.com/valevska_official

Напомним, Наталья Валевская в начале июня объявила о разводе с мужем Владимиром Пригладю. Пара была вместе 20 лет, из них - 18 в браке. Уже в июле артистка стала официально холостячкой.

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