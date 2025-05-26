Наталья Валевская откровенно рассказала о новых отношениях после развода и рассекретила имя возлюбленного

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

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Украинская певица Наталья Валевская рассказала о своем новом романе, который закрутила после развода с мужем, и впервые раскрыла имя возлюбленного.

Артистка уже довольно длительное время не одинока. Знаменитость находится в отношениях и уже даже успела пройти с избранником три стадии любви. Первая - "конфетно-букетный" период. Вторая - когда пара познавала друг друга. Правда, звезда в интервью Славе Демину признается, что здесь не обошлось без недоразумений, конфликтов и скандалов. Пара пыталась выяснить, кто же в их союзе будет главным.

Впрочем, влюбленные прошли эту стадию. Наталья Валевская говорит, что сейчас они поняли, что в их отношениях нет "я и ты", а только "мы". Пара уважает друг друга, относится с пониманием, прислушивается, не нарушает границ, искренне интересуется жизнью партнера.

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Наталья Валевская со своим возлюбленным / © instagram.com/valevska_official

"Мы прошли три стадии любви. Первая стадия - "конфетно-букетный" период, когда ты идеализируешь человека, видишь в нем только самое положительное и не видишь того теневого. Вот когда это ощущение влюбленности, идеализации, умение видеть только положительное в человеке спадает, тогда ты видишь уже и тень. И там надо притираться. На второй стадии, собственно, все расходятся. А третья стадия - взаимоуважение, слышать и видеть друг друга, знание потребностей друг друга, умение уважать границы, интересоваться на 100 процентов искренне и глубоко занятиями и интересами избранника, его жизнью", - поделилась артистка.

Правда, возлюбленного Наталья Валевская пока что скрывает. Певица говорит, что это его выбор - быть непубличным. Тем не менее, звезда призналась, что ее избранника зовут Андреем.

Отметим, до этого Наталья Валевская в течение 20 лет состояла в отношениях с мужем Владимиром Пригладю, из которых 18 - в браке. Певица объявила об их разводе в июне 2022 года.

Напомним, недавно лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец высказался о своем романе с пиарщицей. Певец признался, как их отношения влияют на работу.

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