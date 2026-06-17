Наталья Валевская откровенно рассказала о заработках во время войны и о том, что спасло ее в финансовом плане

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

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Украинская певица Наталья Валевская откровенно рассказала, как изменились её доходы во время полномасштабной войны и откуда она сейчас берет средства на творчество.

Артистка рассказала, что важной финансовой поддержкой для неё стала продажа квартиры отца. Впрочем, полученные деньги Валевская не тратит на роскошную жизнь, а вкладывает в развитие своей музыкальной карьеры. В частности, певица работает над обновлением репертуара и переводом своих известных хитов на украинский язык.

«Если говорить откровенно, сейчас мне очень помогли средства от продажи квартиры отца. Фактически почти все деньги сразу пошли на работу. Также использую сбережения, которые удалось накопить ранее. Сегодня все внимание — на творчестве. Я хочу полностью обновить репертуар, вдохнуть новую жизнь в старые хиты, которые слушатели просят перевести на украинский», — поделилась исполнительница в интервью oboz.ua.

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Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Основным источником дохода для артистки остаются концерты и выступления. В то же время Валевская признается, что сейчас старается максимально рационально подходить к расходам и не гонится за дорогими покупками.

По словам певицы, больше всего денег она тратит именно на музыку, тогда как в повседневной жизни привыкла экономить. Звезда говорит, что годами может носить одни и те же вещи и легко обходится без постоянного обновления гардероба.

«Я всегда была довольно экономным человеком — на „тряпочки“ не ведусь. Очень спокойно отношусь к гардеробу. У меня есть одежда, которая служит по десять лет. Просто добавляю аксессуары, по-другому комбинирую, и вещь приобретает новый вид. Что-то мне могут даже подарить или сшить бесплатно», — пояснила артистка.

Напомним, недавно Наталья Валевская в день своего 45-летия рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

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