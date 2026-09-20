Наталья Валевская перенесла сложную операцию и рассказала, почему взяла паузу в карьере

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

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Украинская певица Наталья Валевская перенесла сложную операцию на голосовых связках, из-за чего была вынуждена отложить концерты и сделать перерыв в карьере.

45-летняя артистка рассказала о непростом периоде в своей жизни. Она призналась, что по внешнему виду не всегда можно понять, что переживает человек. Валевская сообщила об операции уже после медицинского вмешательства. Сейчас певица проходит реабилитацию. Её главная задача — постепенно вернуть голос. А вынужденную паузу она решила использовать с пользой для себя.

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«За этой улыбкой вы видите лишь один момент моей жизни. А что на самом деле происходит внутри — никто не знает. Недавно я перенесла операцию на голосовых связках», — сообщила певица.

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Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Из-за необходимости восстановления Валевской пришлось скорректировать рабочие планы и перенести запланированные выступления. Для артистки это стало эмоциональным испытанием, ведь сцена занимает важное место в её жизни. В то же время теперь она сосредоточилась на реабилитации и восстановлении голоса.

«Из-за этого пришлось перенести концерты, и морально это было нелегко, ведь сцена — большая часть моей жизни. Но сейчас я прохожу реабилитацию и постепенно восстанавливаю голос», — рассказала она.

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Во время вынужденного перерыва певица решила заняться тем, на что годами не могла найти времени, — отправилась в путешествие по Европе. Валевская показала архивные кадры с болгарского побережья, в частности из Золотых песков. Просматривая фотографии, артистка вспомнила приятные моменты и призвала не откладывать жизнь на потом.

«Этот период заставил меня остановиться и сделать то, что я откладывала годами. Поэтому я отправилась в путешествие», — поделилась певица.

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Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

На опубликованных снимках Валевская позирует у моря и улыбается в камеру. Она подчеркнула, что за красивыми фотографиями может скрываться совсем другая история, о которой посторонние и не догадываются.

«Наткнулась на эти фото — и стало так хорошо. Ведь это моменты счастья, которые мастерски запечатлела Оксаночка на берегу Золотых песков. Цените каждый миг. И если у вас есть возможность, позволяйте себе то, что откладывали годами. Ведь жизнь — это сейчас», — написала артистка.

Напомним, недавно Наталья Валевская удивила содержимым своей сумочки — от фэншуй-талисманов и молитвы до электрошокера.

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