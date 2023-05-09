Наталья Валевская после развода закрутила новый роман: "Теперь я счастлива"

Украинская певица Наталья Валевская спустя почти год после развода с мужем закрутила новый роман.

Знаменитость не афиширует личную жизнь, но недавно призналась, что она больше не холостячка. Сердце Валевской пленил новый избранник, имя которого она пока скрывает.

Как рассказала певица в эфире ЖВЛ, ее бойфренд не публичный человек и не связанный с миром шоубизнеса. Более того, по словам Натальи, до знакомства с ней он ничего не знал о ее творчестве. С узаконением отношений пара пока не спешит и просто наслаждается друг другом.

"Теперь я счастлива. У меня есть пара. Он — патриот. Он сейчас здесь, вносит свой вклад в победу. Он даже не знаком с моим творчеством. Он просто всегда видит, как на меня реагируют люди. Я не спешу. Я могу себе купить кольцо, любое платье мне сшьют.Не в этом дело.Дело в том, чтобы здесь и сейчас.А штамп в паспорте — это юридическая тема.У нас другие отношения, но если мы захотим — придем к этому

Наталья Валевская / Фото: instagram.com/valevska_official

Напомним, что в июне прошлого года Наталья Валевская объявила о разводе с мужем Владимиром Пригладой. Супруги были вместе целых 20 лет, 18 из которых они прожили в браке. По словам Валевской, они с прежним остались в хороших отношениях и с уважением относятся друг к другу.

Наталья Валевская с бывшим мужем / Фото: instagram.com/valevska_official

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