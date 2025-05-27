Наталья Валевская рассекретила, сколько зарабатывает в месяц и какие бизнесы ей приносят доход

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

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Украинская певица Наталья Валевская, которая ранее раскрыла неизлечимую болезнь, впервые откровенно заговорила о финансах - в частности, о своих источниках дохода, расходах и денежной "подушке безопасности".

Так, звезда поделилась не только цифрами, но и секретами собственного финансового подхода. В частности, Валевская призналась, что уже давно ведет четкий контроль финансов и записывает все доходы и расходы. По словам артистки, во время войны деньги приносит не только концертная деятельность и роялти, но и помощь друзьями и собственный бренд духов.

"Самый большой гонорар за выступление - 10 тыс. долл. Я все записываю до копеечки. У меня есть приложение - и доходы, и расходы все четко записано. Я зарабатываю с 13 лет и все время нахожу источники для прибыли. Это кассовые концерты, корпоративы, парфюм, который я недавно выпустила, роялти и много всего. Я могу помочь трудоустроить и от этого получить комиссионные или "а ты можешь организовать праздник?" - да пожалуйста", - рассказала артистка в интервью Славе Демину.

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Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

О своих доходах Наталья высказалась довольно неоднозначно. Она призналась, что эта сумма не фиксированная и ежемесячно может достигать 5-7 тыс. долларов, а иногда меньше. Тем не менее, из ее бюджета ежемесячно уходит около 120 тыс. грн на собственные нужды. А вот остальное она тратит из семейного бюджета. Кроме того, откладывает средства на всякий случай.

"Бывает по-разному. Где-то до 120 тыс. грн не меньше (на собственные нужды ежемесячно - прим. ред.). У меня уходит на лечение очень много, поэтому средства всегда будут уместны. У меня есть также партнер, у нас общий бюджет. Поэтому он львиную долю всего закрывает. Остальные средства, которые зарабатываю, я инвестирую в творчество. У меня есть подушка безопасности - пусть будет 10 тыс. долл. Но я все не расскажу", - смеясь, отметила артистка.

Напомним, недавно Наталья Валевская рассекретила своего нового избранника и подробности романа.