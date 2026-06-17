Наталья Валевская рассказала всю правду об отношениях с Могилевской: «Делала вид, что не замечает»

Наталья Валевская и Наталья Могилевская

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Украинская певица Наталья Валевская впервые откровенно рассказала о своей коллеге Наталье Могилевской и вспомнила, какими были их отношения после проекта «Шанс».

Артистка не скрывает, что участие в популярном шоу талантов стало для неё важным этапом карьеры. Именно там она работала с двумя наставниками — Натальей Могилевской и Кузьмой Скрябиным. Впрочем, если с музыкантом ей удалось сохранить теплые отношения на долгие годы, то с продюсером ситуация сложилась иначе. По словам Валевской, после завершения проекта она неоднократно сталкивалась с холодным отношением со стороны коллеги.

«С Кузьмой у меня сразу сложились особые отношения. И после „Шанса“ наше знакомство не закончилось. Мы часто пересекались на концертах и корпоративах, потому что заказчики нередко приглашали нас на одни и те же выступления. Много общались после концертов, сидели в одной компании. Именно поэтому Андрей запомнился мне не столько как артист, сколько как человек», — поделилась певица в интервью Oboz.ua.

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Игорь Кондратюк, Наталья Могилевская и Кузьма

В то же время отношения с Могилевской, как говорит Валевская, долгое время оставались довольно напряжёнными. Исполнительница призналась, что во время случайных встреч на концертах чувствовала дистанцию и даже некоторую надменность со стороны наставницы. В то же время сегодня её мнение об артистке изменилось.

«А Наталья могла даже не поздороваться. Бывало, что мы встречались на совместных концертах, и она делала вид, что не замечает меня. Могла отвернуться, пройти мимо — вела себя высокомерно. Но почему я говорю об этом в прошедшем времени? Потому что сегодня я вижу совсем другую Наталью. И меня искренне радуют изменения, которые в ней произошли», — рассказала Валевская.

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Особое место в воспоминаниях певицы до сих пор занимает Кузьма Скрябин. Она говорит о нём не только как о талантливом артисте, но прежде всего как о человеке с большой душой. Валевская также вспомнила, что именно он пригласил её в музыкальный проект, посвящённый его творчеству, и лично выбрал для неё композицию «ВодаОгонь».

Напомним, недавно Наталья Валевская откровенно рассказала о своих заработках во время войны и о том, что спасло её в финансовом плане.

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